Krakowscy radni zajmą się projektem uchwały dotyczącym zmiany przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej. Chodzi o regulacje zakazujące używania telefonów i innych urządzeń z wykorzystaniem zestawów głośnomówiących i głośników w tramwajach, a także autobusach.

Głośne rozmowy przeszkadzają innym pasażerom komunikacji miejskiej / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do Rady Miasta Krakowa wpłynęła petycja o wprowadzenie zakazu używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych na głośniku w pojazdach komunikacji miejskiej.

Prezydent Krakowa popiera zmianę przepisów.

Proponowaną zmianę pozytywnie zaopiniowało także Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

W 2017 roku podobny zakaz w Warszawie został zniesiony z powodu powszechnego nieprzestrzegania.

O petycji jako pierwsza poinformowała "Gazeta Krakowska" .

. Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziecie na stronie głównej RMF24.pl .

To problem dobrze znany pasażerom komunikacji miejskiej. Niektóre osoby korzystające z autobusów i tramwajów nie zważają na to, że nie podróżują same i odtwarzają muzykę, przeglądają media społecznościowe albo rozmawiają przez głośnik tak głośno, że przeszkadzają pozostałym osobom w podróży. Jest to na tyle irytujące, że do Rady Miasta Krakowa trafiła petycja dotycząca tej kwestii.

Autorzy petycji domagają się korekty w przepisach porządkowych obowiązującej w krakowskiej komunikacji miejskiej. Chodzi o zmianę zakazu "korzystania z radioodbiorników" poprzez wprowadzenie zakazu "użytkowania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem zestawu głośnomówiącego lub głośnika multimedialnego w szczególności odtwarzania multimediów dźwiękowych".

Prezydent i MPK są "za"

Za przepisami jest prezydent miasta, choć w swoim stanowisku wskazał na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2023 roku rozstrzygający o tym, że każde urządzenie techniczne, które spełnia ustawowy warunek, a więc umożliwia natychmiastowy odbiór programu jest odbiornikiem radiofonicznym lub telewizyjnym. "Należy zatem uznać, że również aktualnie obowiązujący przepis uchwały nr CXXIII/3355/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2023 r. odnosi się do telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, których funkcjonalność pozwala na natychmiastowy odbiór treści radiowych i telewizyjnych" - zaznaczono. Proponowaną zmianę przepisów pozytywnie zaopiniowało też Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A, a Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmując się petycją, uznała ją za zasługującą na uwzględnienie. Projektem w tej sprawie zajmą się radni.

Mieszkańców o propozycję zapytali przedstawiciele miasta na oficjalnym profilu Krakowa na Facebooku. "Jak zwykle jestem przeciwko zakazom, tak ten wydaje się być dobrym pomysłem" - ocenił jeden z komentujących. Inni wskazywali jednak, że są poważniejsze problemy w mieście. "Może i nie zmieszczę się w tramwaju, bo kursy są tak pocięte, ale przynajmniej nie posłucham ‘Brackiej’ Turnaua na pełną głośność" - stwierdził internauta.

Co z egzekwowaniem zakazu?

Choć regulacje mogą się wydawać stosowne, to problemem może być ich egzekwowanie. Trudno bowiem sobie wyobrazić, żeby kierowca czy motorniczy reagowali na każdą głośną rozmowę czy odtwarzanie muzyki z telefonu. Zdecydowana większość pasażerów komunikacji miejskiej też nie reaguje, gdy jest świadkiem takich zachowań, zapewne obawiając się reakcji osoby, której zwracana jest uwaga. Pozostaje liczyć więc na kulturę podróżujących tramwajami i autobusami osób.

Wirtualna Polska przypomina, że w 2017 roku w Warszawie przez jakiś czas obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wybranych miejscach w autobusach. Z przepisu jednak zrezygnowano, bo był powszechnie nieprzestrzegany.

O krakowskiej petycji jako pierwsza poinformowała "Gazeta Krakowska".