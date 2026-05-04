Czy amerykańscy żołnierze zostaną wycofani z Niemiec i przeniesieni do Polski? "Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększania amerykańskich zdolności w Polsce. To jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.

Gościem Piotra Salaka będzie Paweł Zalewski / Jakub Rutka / RMF FM

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Czy Polska ma powody do obaw w związku z redukcją amerykańskiej obecności w Europie? Czy trwają rozmowy o relokacji żołnierzy na wschodnią flankę NATO? Nie chce potwierdzać ani zaprzeczać. Musimy poczekać na decyzję Pentagonu, natomiast naszą intencją jest to, by amerykańskie zdolności w Polsce i generalnie na wschodniej flance zwiększać. Tego typu sposób myślenia znajduje zrozumienie w Pentagonie - powiedział Paweł Zalewski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiceszef MON: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem

Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększania amerykańskich zdolności w Polsce. To jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami USA, to decyzja USA - zaznaczył gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.