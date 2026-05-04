Piłkarze Interu Mediolan po raz 21. w historii sięgnęli po tytuł mistrzów Włoch. W decydującym meczu 35. kolejki Serie A pokonali Parmę 2:0, a jednym z bohaterów spotkania był polski pomocnik Piotr Zieliński, który zaliczył asystę przy pierwszym golu. Inter zapewnił sobie mistrzostwo na trzy kolejki przed końcem sezonu, mając aż 12 punktów przewagi nad drugim w tabeli Napoli.

Inter Mediolan świętuje 21. tytuł mistrza Włoch / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

Inter Mediolan po raz kolejny zapisuje się złotymi zgłoskami w historii włoskiego futbolu. Zespół z Mediolanu zdobył 21. tytuł mistrza kraju, potwierdzając swoją dominację w obecnych rozgrywkach Serie A. W meczu 35. kolejki, rozgrywanym na własnym stadionie, Inter pokonał Parmę 2:0 i na trzy kolejki przed końcem sezonu zapewnił sobie mistrzostwo.

Zieliński z kluczową asystą

Jednym z bohaterów niedzielnego spotkania był Piotr Zieliński. Polski pomocnik, który dołączył do Interu przed sezonem, już w pierwszym roku gry w Mediolanie może cieszyć się z mistrzostwa. Zieliński popisał się znakomitym prostopadłym podaniem do Marcusa Thurama, który w doliczonym czasie pierwszej połowy otworzył wynik meczu. Było to już 13. trafienie francuskiego napastnika w tym sezonie Serie A.

W drugiej połowie Zieliński został ukarany żółtą kartką i opuścił boisko w 67. minucie, jednak jego wkład w sukces drużyny jest nie do przecenienia.

Drugą bramkę dla Interu zdobył Henrich Mchitarjan w 80. minucie spotkania. Asystę przy tym trafieniu zanotował Lautaro Martinez, który powrócił do gry po kontuzji. Argentyński napastnik jest liderem klasyfikacji strzelców Serie A z dorobkiem 16 goli.

Nowa energia pod wodzą Chivu

Po trudnym poprzednim sezonie, w którym Inter przegrał m.in. finał Ligi Mistrzów z PSG, drużyna przeszła poważne zmiany. Nowy trener Cristian Chivu wprowadził do zespołu świeżość i entuzjazm, co podkreślają sami piłkarze. Lautaro Martinez nie krył zadowolenia z pracy szkoleniowca, podkreślając, że jego przybycie pozytywnie wpłynęło na atmosferę w drużynie i wyniki sportowe.

Na trzy kolejki przed końcem sezonu Inter zgromadził 82 punkty i ma aż 12 oczek przewagi nad drugim Napoli. Trzeci w tabeli AC Milan ma 67 punktów, a czwarty Juventus Turyn - 65. W ostatniej kolejce Napoli tylko zremisowało z Como, a Milan przegrał z Sassuolo, co jeszcze bardziej ułatwiło Interowi drogę do mistrzostwa.

Inter walczy o kolejne trofeum

Sezon dla Interu jeszcze się nie kończy. Już 13 maja drużyna z Mediolanu zmierzy się z Lazio Rzym w finale Pucharu Włoch. Co ciekawe, cztery dni wcześniej te same zespoły spotkają się w ligowym starciu na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. Inter ma więc szansę na podwójną koronę i zapisanie się w historii włoskiej piłki jeszcze większymi literami.