Polscy studenci byliby zadowoleni z wynagrodzenia na poziomie 9,9 tys. złotych netto – wynika z badania „Student w pracy”, przeprowadzonego przez SW Research. Te oczekiwania znacznie odbiegają od rynkowych realiów.

Z badania wynika, że ponad połowa studiujących ma stałą lub dorywczą pracę. Największa grupa, 18,5 proc., zarabia między 4 a 5 tys. zł netto miesięcznie. Mniej więcej jedna trzecia zarabia 5-6 tys. zł na rękę. 13,5 proc. uczestniczących w badaniu dostaje za pracę mniej niż 2 tys. zł netto.

Średnia zarobków studentów wynosi 4,1 tys. zł netto miesięcznie. Rok temu było to 3,6 tys. zł netto. Ci, którzy jeszcze nie ukończyli 26. roku życia, mogą skorzystać z tzw. ulgi dla młodych, czyli zwolnienia z podatku dochodowego. W ich przypadku zarobki brutto i netto są takie same.

Polscy studenci mają wysokie oczekiwania w kwestii płacy. Z badania wynika, że na początek chcieliby zarabiać przeciętnie 9,9 tys. zł netto miesięcznie, po roku ponad 12 tys. zł, za trzy lata ok. 14 tys. zł, a za 10 lat - a ponad 16 tys. zł netto.



"Już teraz 14 proc. respondentów pytanych o satysfakcjonujące wynagrodzenie wskazuje najwyższy przedział 20 tys. zł i więcej, odsetek ten rośnie do 24,1 proc. w perspektywie roku, do 31 proc. w perspektywie trzech lat i aż do 47,2 proc. w perspektywie 10 lat" - wyjaśniono.



Dzisiejsi studenci bardzo racjonalnie odczytują realia rynku pracy. Wiedzą, ile zarabiają obecnie, ale jednocześnie mają jasno określone oczekiwania wobec swojej przyszłości zawodowej - ocenił twórca i szef Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu Marian Owerko. Dla pracodawców to ważny sygnał: młodzi ludzie nie szukają wyłącznie pierwszego zajęcia, lecz miejsc, w których wynagrodzenie będzie rosło razem z ich kompetencjami i odpowiedzialnością - zauważył.