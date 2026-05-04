Brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO poinformowała o ataku na tankowiec u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Statek został trafiony przez niezidentyfikowane pociski.
W poniedziałek brytyjska agencja UKMTO poinformowała o poważnym incydencie morskim w rejonie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tankowiec płynący 78 mil morskich na północ od Fudżajry został trafiony przez niezidentyfikowane pociski. Załoga statku natychmiast zgłosiła zdarzenie, jednak nie podano szczegółów dotyczących bandery, pod którą płynęła jednostka. Według przekazanych informacji nie odnotowano wycieku ropy ani innych szkód środowiskowych.