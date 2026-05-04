​Brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO poinformowała o ataku na tankowiec u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Statek został trafiony przez niezidentyfikowane pociski.

W poniedziałek brytyjska agencja UKMTO poinformowała o poważnym incydencie morskim w rejonie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tankowiec płynący 78 mil morskich na północ od Fudżajry został trafiony przez niezidentyfikowane pociski. Załoga statku natychmiast zgłosiła zdarzenie, jednak nie podano szczegółów dotyczących bandery, pod którą płynęła jednostka. Według przekazanych informacji nie odnotowano wycieku ropy ani innych szkód środowiskowych.

Cieśnina Ormuz - strategiczny szlak pod presją

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych morskich szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Od końca lutego, kiedy to doszło do ataku USA i Izraela na Iran, rejon ten stał się areną narastających napięć i incydentów z udziałem statków handlowych. Iran niemal całkowicie zablokował cieśninę, co doprowadziło do dramatycznego spadku ruchu morskiego. Przed wybuchem konfliktu przez Ormuz przepływało około 3 tys. statków miesięcznie. Obecnie liczba ta spadła do zaledwie 150 jednostek.

Według danych przekazanych przez telewizję Al Dżazira, od początku konfliktu celem ataków stały się już 22 jednostki pływające. W Zatoce Perskiej uwięzionych pozostaje około 2 tys. statków, na których znajduje się ponad 20 tys. osób.

Amerykańska operacja "Projekt Wolność"

W odpowiedzi na eskalację zagrożenia, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił rozpoczęcie operacji "Projekt Wolność". Od poniedziałku amerykańska marynarka wojenna ma eskortować statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. Trump określił to działanie jako "gest humanitarny", jednocześnie ostrzegając, że jakiekolwiek próby zakłócenia operacji spotkają się ze "stanowczą odpowiedzią" ze strony USA.

Poziom zagrożenia w cieśninie nadal krytyczny

UKMTO oceniło poziom zagrożenia w cieśninie Ormuz jako krytyczny. Agencja podała, że kapitanom statków zaleca się koordynację działań z władzami omańskimi za pośrednictwem kanału 16 VHF i rozważenie zmiany trasy na biegnącą przez wody terytorialne Omanu, gdzie Stany Zjednoczone ustanowiły strefę zwiększonego bezpieczeństwa.

