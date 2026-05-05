Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt ustawy ws. kryptowalut - zapowiedział premier Donald Tusk. Wcześniej ustawa była dwukrotnie wetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Premier Donald Tusk zapowiedział powrót projektu ustawy dotyczącej kryptowalut jeszcze w tym tygodniu.

Nowy projekt ustawy od poprzednich dwóch będzie różnił się jedynie tym, że kary za oszustwa związane z kryptowalutami mają być zaostrzone.

Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności - przekazał Donald Tusk.

Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji, macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki - mówił premier przed posiedzeniem rządu.

Liczę na opamiętanie, wszystkie karty są już na stole - dodał.

Zapowiedziany projekt będzie trzecim dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki.

Pierwsze weto prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut

Karol Nawrocki pierwszy raz zawetował ustawę o rynku kryptowalit 1 grudnia 2025 roku. Nowe przepisy miały wprowadzić szereg środków nadzorczych, w tym możliwość wstrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego oferty publicznej kryptowalut.

Zaledwie kilka dni później, 5 grudnia, podczas utajnionej części obrad Sejmu, premier Donald Tusk przedstawił informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Według nieoficjalnych doniesień szef rządu mówił wówczas o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie". Tego samego dnia odbyło się głosowanie nad wetem prezydenta, które nie zostało odrzucone przez Sejm.

Drugie weto prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut

Rząd ponownie wniósł ustawę pod obrady. Nowy projekt różnił się od poprzedniego jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór KNF nad rynkiem kryptoaktywów.

Nowa ustawa została uchwalona, ale 12 lutego prezydent Nawrocki ponownie ją zawetował. Strona prezydencka argumentowała, że rozwiązania zawarte w ustawie są nadmiarowe i nie uwzględniają niezbędnych poprawek zgłaszanych podczas prac legislacyjnych. 17 kwietnia Sejm po raz kolejny nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta.