Tak żeby zapewnić wszystkich maturzystów, że o dziewiątej rano albo o czternastej, kiedy zdają egzaminy po obiedzie, każdy miał równe szanse na napisanie swoich odpowiedzi - wskazał.

"Nie szkodzą dyrektorowi CKE, szkodzą swoim koleżankom i kolegom ze szkoły"

Robert Zakrzewski ocenił także, że maturzyści, którzy dopuszczają się tych nieprawidłowości w trakcie egzaminów maturalnych, w gruncie rzeczy działają na szkodę innych uczniów. Tak naprawdę mówimy o nieuczciwości egzaminacyjnej. To wcale nie chodzi o to, że ktoś oszuka dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To tak naprawdę jest oszustwo swoich kolegów, koleżanek, z którymi się spędziło cztery lata w szkole, bo z nieuczciwym wynikiem idą na studia, kandydują na studia i wtedy nawzajem zabierają sobie miejsca - wskazał.

Dodał, że "matura jest po to, żeby nauczyć się pewnego kanonu wiedzy, który jest zapisany w podstawie programowej i wyćwiczyć pewne umiejętności". Umiejętności, które w moim przekonaniu są uniwersalne, bo to jest np. korzystanie ze źródeł. To także analiza krytyczna tekstów, to krytyczne myślenie - powiedział dyrektor CKE.

Ile unieważniono matur z matematyki? Dyrektor CKE podał dane

Dopytywany przez prowadzącą o to, ile we wtorek zostało unieważnionych egzaminów z matematyki, odparł:

Mogę mówić o wczorajszym dniu, bo mam już większość protokołów. Unieważnienie matur na tym etapie to decyzja dyrektora szkoły. Wtedy, kiedy na przykład wnosi urządzenie na salę egzaminacyjną, które łączy się z internetem czy inną technologią.

Dodał, że "na tym etapie było to kilkanaście osób". Dzisiaj, ze względu na to, że był czas bardzo intensywny, nie miałem czasu zajrzeć do protokołów jeszcze do systemu, a nie chciałbym zaglądać do systemu jak jestem poza siedzibą, więc tą informację będę miał rano - doprecyzował.

Przeniesienie matury do innego budynku? Dyrektor CKE odpowiada

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odniósł się także do tego, czy wobec pojawiający się przypadków nieprawidłowości, nie powinno się rozważyć przeniesienie egzaminów do budynków, które w większym stopniu zapewniałyby bezpieczeństwo.

Doprecyzowując: przecieki to są wtedy, kiedy tajny materiał egzaminacyjny wycieka. To jest materiał do godziny dziewiątej, do momentu rozpoczęcia egzaminu - to jest napisane na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. Natomiast mówimy o pewnej nieuczciwości egzaminacyjnej, której rzeczywiście przypatrujemy się i zmieniamy te procedury - ocenił.

Jestem święcie przekonany - kontynuował - że matura jest częścią całego systemu edukacyjnego. Jest to pewien etap podsumowania pracy danego ucznia, więc powinien on (egzamin - red.) zostać w szkole.

Robert Zakrzewski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM był pytany także o to, jak wygląda praca osoby, która sprawdza matury. Egzaminator-weryfikator to osoba, która ma duże doświadczenie egzaminacyjne. Ma też dużą wiedzę merytoryczną i ona po prostu bierze prace sprawdzone przez egzaminatorów i sprawdza, czy nie ma żadnej omyłki technicznej lub merytorycznej - podsumował dyrektor Centrum Komisji Egzaminacyjnej.