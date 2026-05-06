Tragiczny wypadek podczas akcji gaśniczej

Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej, obszaru na którym znajduje się szereg form ochrony przyrody jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na powierzchni aż 150 hektarów lasów.

Niestety, podczas akcji gaśniczej doszło do tragicznego wypadku - rozbił się samolot Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

W katastrofie zginął pilot maszyny.

W środę rano Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek poinformował, że akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę.

"Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa" - dodał.

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego

W lasach województwa lubelskiego obowiązuje obecnie najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Sytuacja jest dynamiczna, a służby na bieżąco monitorują rozwój wydarzeń i podejmują działania mające na celu opanowanie ognia oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.