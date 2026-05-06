Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny komunikat dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. W gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów doszło do rozległego pożaru lasu, który spowodował duże zadymienie. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń.

  • Bądź na bieżąco! Informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

RCB apeluje: "Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb"

 "Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb - czytamy w oficjalnym komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

Dodatkowo RCB radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. 

Przypomina również, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań służb. "W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer 112" - głosi wydany w środę rano komunikat RCB

Tragiczny wypadek podczas akcji gaśniczej

Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej, obszaru na którym znajduje się szereg form ochrony przyrody jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na powierzchni aż 150 hektarów lasów. 

Niestety, podczas akcji gaśniczej doszło do tragicznego wypadku - rozbił się samolot Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. 

W katastrofie zginął pilot maszyny.

W środę rano  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek poinformował, że akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. 

"Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa" - dodał. 

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego

W lasach województwa lubelskiego obowiązuje obecnie najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Sytuacja jest dynamiczna, a służby na bieżąco monitorują rozwój wydarzeń i podejmują działania mające na celu opanowanie ognia oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.

Zobacz również: