Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny komunikat dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. W gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów doszło do rozległego pożaru lasu, który spowodował duże zadymienie. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń.
"Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb - czytamy w oficjalnym komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Dodatkowo RCB radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji.
Przypomina również, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań służb. "W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer 112" - głosi wydany w środę rano komunikat RCB