Ministerstwo Finansów potwierdza: środki zebrane na rzecz fundacji Cancer Fighters w ramach akcji organizowanej przez influencera Łatwoganga są zwolnione z podatku, a darczyńcy mogą odliczyć przekazane darowizny od podatku dochodowego. To ważna informacja po rekordowej zbiórce, podczas której zebrano ponad 280 mln zł.

Ostatni dzień 9-dniowego streamu charytatywnego prowadzonego przez influencera Łatwoganga / Wojciech Olkuśnik / East News

Istotne przepisy

Podczas zorganizowanego pod koniec kwietnia streamu prowadzonego przez Łatwoganga, czyli polskiego influencera Piotra Garkowskiego, zebrano ponad 280 mln zł na fundację Cancer Fighters. PAP zapytała Ministerstwo Finansów o rozliczenie podatkowe tej zbiórki. MF w odpowiedzi zwróciło uwagę, że według przepisów ustawy o podatku od osób prawnych, dochody uzyskiwane przez organizacje pozarządowe, w tym te będące organizacją pożytku publicznego, mogą "podlegać co do zasady zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT".

"Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT wolne od podatku (...) są dochody podmiotów, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele" - czytamy w odpowiedzi MF.



Dla kogo zwolnienia?

Resort podkreślił, że ze wskazanego zwolnienia podatkowego może korzystać każda organizacja pozarządowa, w tym fundacja, której działalność wpisuje się w taki zakres przedmiotowy. Kluczowe jest przy tym jednoznaczne określenie w statucie celów organizacji. MF zastrzegło, że cele statutowe uprawniające do zwolnienia podatkowego nie zawsze muszą być głównymi celami działalności danej organizacji.

MF podkreśliło także, że podmioty mające status organizacji pożytku publicznego - a fundacja Cancer Fighters posiada ten status - mogą skorzystać z dedykowanego zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT.

"W myśl powołanego przepisu wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej" - napisano w odpowiedzi MF. "Podsumowując, podatnik będący fundacją, której celem statutowym jest m.in. ochrona zdrowia, może skorzystać (spełnieniu określonych w przepisach warunków) ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lub pkt 6c (jeżeli posiada status OPP) ustawy CIT" - wskazano.

Darowizny można odliczyć od podatku

Darczyńcy, którzy wsparli fundację Cancer Fighters, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Zgodnie z przepisami, darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku podatku PIT limit odliczenia wynosi 6 proc. dochodu lub przychodu, a w przypadku CIT - 10 proc. dochodu.

"Podatnik (darczyńca), który korzysta z omawianego odliczenia, w składanym zeznaniu, podaje kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego" - poinformował resort finansów.