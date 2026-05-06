Już w wakacje możemy być świadkami przełomowych zmian na polskich drogach. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na ulicach - informuje "Rzeczpospolita".
Polska firma Eternis, będąca partnerem platform Uber i Bolt, planuje wprowadzenie autonomicznych pojazdów na rynki europejskie, w tym do Polski - ustaliła "Rz".
Prezes spółki Kamil Leszczyński zapowiada, że jeszcze w tym roku firma zamierza zakupić odpowiednie auta i rozpocząć pierwsze testy.
Nasi partnerzy mocno angażują się w tę technologię, będziemy więc w najbliższym czasie starali się z nimi pracować nad tym, aby właśnie takie samochody na rynki europejskie, w tym polski, wprowadzić - zaznaczył w rozmowie z dziennikiem.
Do wprowadzenia pojazdów autonomicznych już teraz przygotowuje się Bolt. Do 2035 roku po Europie pod tą marką ma jeździć 100 tys. samochodów bez kierowców. Nie wiadomo jednak, czy część z nich pojawi się w Polsce.
Konkurencja nie zostaje w tyle. O rozwoju segmentu mobilności autonomicznej w Polsce myśli też Uber. Ważne będą jednak warunki, jakie będą panować w naszym kraju.
W Polsce kluczowe będą nie tylko regulacje, ale także infrastruktura, cyfrowa i fizyczna - od jakości map i łączności, po organizację przestrzeni miejskiej czy zaplecze dla flot autonomicznych - wylicza Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający Uber Polska.
Zamówić przejazd bez kierowcy przez Ubera do końca roku będzie można w co najmniej 15 miastach na świecie. W Europie kolejne pilotaże ruszają w tym roku.
Dzięki współpracy z chińską firmą Baidu przejazdy autonomiczne rozwija też FreeNow.
Realizacja tych planów stała się możliwa dzięki nowelizacji prawa o ruchu drogowym, która usuwa dotychczasowe bariery regulacyjne i umożliwia testowanie pojazdów bez kierowcy w realnym ruchu.
Zdaniem ekspertów zmiana regulacji zatrzyma odpływ projektów badawczo-rozwojowych z Polski.