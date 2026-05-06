Już w wakacje możemy być świadkami przełomowych zmian na polskich drogach. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na ulicach - informuje "Rzeczpospolita".

Polska firma Eternis, będąca partnerem platform Uber i Bolt, planuje wprowadzenie autonomicznych pojazdów na rynki europejskie, w tym do Polski - ustaliła "Rz".

Prezes spółki Kamil Leszczyński zapowiada, że jeszcze w tym roku firma zamierza zakupić odpowiednie auta i rozpocząć pierwsze testy.

Nasi partnerzy mocno angażują się w tę technologię, będziemy więc w najbliższym czasie starali się z nimi pracować nad tym, aby właśnie takie samochody na rynki europejskie, w tym polski, wprowadzić - zaznaczył w rozmowie z dziennikiem.

Uber, Bolt i FreeNow rozwijają autonomiczne przejazdy

Do wprowadzenia pojazdów autonomicznych już teraz przygotowuje się Bolt. Do 2035 roku po Europie pod tą marką ma jeździć 100 tys. samochodów bez kierowców. Nie wiadomo jednak, czy część z nich pojawi się w Polsce.

Konkurencja nie zostaje w tyle. O rozwoju segmentu mobilności autonomicznej w Polsce myśli też Uber. Ważne będą jednak warunki, jakie będą panować w naszym kraju.

W Polsce kluczowe będą nie tylko regulacje, ale także infrastruktura, cyfrowa i fizyczna - od jakości map i łączności, po organizację przestrzeni miejskiej czy zaplecze dla flot autonomicznych - wylicza Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający Uber Polska.

Zamówić przejazd bez kierowcy przez Ubera do końca roku będzie można w co najmniej 15 miastach na świecie. W Europie kolejne pilotaże ruszają w tym roku.

Dzięki współpracy z chińską firmą Baidu przejazdy autonomiczne rozwija też FreeNow.

Wszystko możliwe dzięki zmianie prawa

Realizacja tych planów stała się możliwa dzięki nowelizacji prawa o ruchu drogowym, która usuwa dotychczasowe bariery regulacyjne i umożliwia testowanie pojazdów bez kierowcy w realnym ruchu.

Zdaniem ekspertów zmiana regulacji zatrzyma odpływ projektów badawczo-rozwojowych z Polski.

