Turcja po raz pierwszy pokazała światu swój najnowszy międzykontynentalny pocisk balistyczny Yildirimhan. Prezentacja odbyła się podczas targów wojskowych SAHA 2026 w Stambule. Nowa broń ma zasięg 6 tysięcy kilometrów i osiąga prędkość do 25 Machów.

Turecki międzykontynentalny pocisk balistyczny Yildirimhan. / PAP/Abaca

Podczas targów SAHA 2026 w Stambule Turcja zaprezentowała swój najnowszy sukces technologiczny - międzykontynentalny pocisk balistyczny Yildirimhan. Jak poinformowała telewizja TRT, to pierwszy tego typu pocisk rodzimej produkcji, opracowany przez Centrum Badawczo-Rozwojowe ministerstwa obrony narodowej Turcji.

Yildirimhan wyróżnia się imponującymi parametrami technicznymi. Może osiągać prędkość do 25 Machów, a jego zasięg wynosi aż 6 tysięcy kilometrów. Do napędu wykorzystuje ciekły tetratlenek diazotu, co stanowi nowość w tureckim przemyśle zbrojeniowym.

Minister obrony Turcji zachwala Yildirimhana

Obecny na targach minister obrony Turcji, Yasar Guler, podkreślił znaczenie inwestycji w sektorze obronnym. Przemysł obronny Turcji zwiększył swoje moce produkcyjne dzięki dużym inwestycjom i przekształcił się w system oparty na wiedzy i skoncentrowany na badaniach i rozwoju, rozwijający zaawansowane technologie - zaznaczył Guler.

Minister dodał również, że Yildirimhan to pierwszy turecki pocisk na paliwo ciekłe zdolny do lotu hipersonicznego oraz pocisk o najdłuższym zasięgu opracowany dotychczas przez turecki przemysł zbrojeniowy.

Jak zauważa dziennik "Daily Sabah", Turcja konsekwentnie rozwija swój przemysł obronny, inwestując nie tylko w technologie rakietowe, ale także w systemy bezzałogowe, obronę powietrzną, lotnictwo oraz platformy kosmiczne.

Targi SAHA 2026 są miejscem spotkań firm z branży obronnej i lotniczej, urzędników ds. zamówień publicznych, delegacji wojskowych oraz przedstawicieli przemysłu z Turcji i zagranicy.