Śmigłowce w akcji

Jak przyznał Kierwiński, w środę od wczesnego rana do akcji gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie ponownie zaangażowane zostały śmigłowce. Liczymy, że wprowadzenie śmigłowców pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia - powiedział szef MSWiA na briefingu.

Kierwiński przekazał, że przed godz. 7. do akcji gaszenia miał wejść pierwszy ze śmigłowców. Zaznaczył, że od tego, co się wydarzy w ciągu pierwszych minut tej akcji służby będą uzależniały dalsze kroki. Dodał, że walkę z pożarem może utrudniać pogoda, ponieważ zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru.

To są kwestie tych najbliższych godzin, które pokażą w którym kierunku to wszystko będzie zmierzać - ocenił.

Jak ustalił nasz dziennikarze Dominik Smaga, ogień nie przenosi się już między wierzchołkami drzew.

Moduł GFFFV

Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubeleszczyźnie może potrwać nawet dobę; pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa - poinformował na briefingu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek.

Mamy obecnie na miejscu 48 zastępów. Na godzinę 8 kolejnych 58 nam dojedzie. To są zastępy z województwa lubelskiego, ale również kompania gaśnicza z województwa małopolskiego - mówił nadbryg. Kruczek. Przekazał, że obecnie trwa wymiana ratowników, którzy pracowali przy gaszeniu pożaru całą noc i cały dzień.

Dodał, że w akcję zaangażowany jest również moduł GFFFV z woj. podkarpackiego, czyli zespół ratowniczy przeznaczony do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów. Do akcji włączą się też śmigłowiec Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. W późniejszym czasie dolecą dwa pozostałe śmigłowce i dwa dromadery.

Komendant podkreślił też, że do najbliższych zabudowań jest ok. 6 km. Na miejscu są jeszcze zarzewia ognia, a front pożaru jest trudnodostępny.

Z kolei ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska poinformowała, że służby leśne prowadzą poranny ogląd sytuacji z powietrza, a następnie analizy zostaną przekazana na potrzeby straży pożarnej; kamery termowizyjne badają temperaturę ściółki.

Wsparcie ze strony władz i służb

Na miejscu tragedii pojawili się najważniejsi przedstawiciele władz i służb: minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek oraz dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.

Sztab kryzysowy, w którym uczestniczyli również wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz i zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Paweł Frysztak, na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje decyzje dotyczące dalszych działań.

Żołnierze WOT ruszają do pomocy

Do akcji gaśniczej włączyli się również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pierwsza grupa żołnierzy przeprowadziła rekonesans, aby określić zasady współdziałania ze strażakami.