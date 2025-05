"Być może coś informacyjnie nie zagrało ws. mieszkania Karola Nawrockiego" - przyznał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marcin Horała. Polityk PiS podkreślił, że kandydat na prezydenta przekaże kawalerkę na cele charytatywne. "Trwają ustalenia. (...) Nie każda fundacja charytatywna chce zarządzać kawalerką, zwłaszcza że tam będzie też prawo do zamieszkania dla pana Jerzego. Do wyborów niewątpliwie ten akt zostanie podpisany" - zapewnił.

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poruszono m.in. kwestię mieszkania Karola Nawrockiego. Prezes IPN twierdzi, że kawalerkę niedaleko centrum Gdańska nabył legalnie, przekazując 80-letniemu panu Jerzemu środki finansowe na przestrzeni 14 lat. W akcie notarialnym z 2012 roku widnieje jednak zapis, że cała kwota została zapłacona jednorazowo. Wątpliwości budzi zatem to, która wersja wydarzeń jest zgodna z prawdą i czy w związku z tym nie doszło do nieprawidłowości.

Marcin Horała, gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, mówił, że popierany przez PiS kandydat na prezydenta chciałby przekazać nieruchomość lokalnej organizacji charytatywnej, te jednak nie zawsze mają możliwości, by takie mieszkanie przyjąć i skutecznie nim zarządzać.

Jak będzie podpisana umowa, to zostanie przekazana do publicznej informacji - zapewnił.

Informacyjnie nie wszystko zagrało

Polityk PiS podkreślał też, że Karol Nawrocki jest uczciwy i przyświecały mu szlachetne intencje, ale sprawa została wykorzystana politycznie i przeinaczona.

Nie znam takiego przypadku, np. polityka Platformy Obywatelskiej, który by jakiejś osobie pomagał, utrzymywał, pokrywał koszty jej czynszu, a następnie - na podstawie dobrowolnej umowy z tą osobą - otrzymał mieszkanie, po czym się go zrzekł na cele charytatywne w taki sposób, żeby jeszcze zapewnić tej osobie dożywotne prawo zamieszkiwania w tym lokalu. Ale politycy Platformy Obywatelskiej zawsze wymyślą sobie jakiś nowy pomysł, żeby mówić, że czegoś tam Karol Nawrocki nie zrobił - tłumaczył.

Poseł największej opozycyjnej partii przyznał w rozmowie z Piotrem Salakiem, że "być może informacyjnie nie wszystko zagrało". Trochę pewnie zaskoczenie (sztabowców - przyp. red.) polegało na tym, jak bardzo można wykręcić z czegoś pozytywnego zarzut - ocenił.

Pozwu prawdopodobnie nie będzie

Marcin Horała przyznał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, że sztab Karola Nawrockiego prawdopodobnie nie pozwie w trybie wyborczym Szymona Hołownię za słowa, jakie padły w trakcie poniedziałkowej debaty prezydenckiej.

Chcemy w kampanii wyborczej skoncentrować się na przekazywaniu Polakom programu dobrego dla nich, dobrego dla przyszłości Polski, a nie na chodzeniu po sądach. Inna sprawa, że po pewnych nielegalnych zmianach w sądownictwie dokonanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nie można mieć pewności, że sąd będzie obiektywny i nie będzie motywowany politycznie - argumentował polityk.

"Wyborcy to nie są chłopi pańszczyźniani"

Na pytanie, czy trwają rozmowy z Konfederacją na temat ewentualnego poparcia Karola Nawrockiego przez Sławomira Mentzena w drugiej turze wyborów prezydenckich, polityk PiS odparł, że "wyborcy to nie są chłopi pańszczyźniani, których można sobie w prezencie przekazywać".

Mam nadzieję, że każdy kandydat - choć co do kilku jest to tylko nadzieja - w drugiej turze poprze Karola Nawrockiego. Oczywiście i my, i konkurencja będziemy o takie poparcie zabiegali - dodał.

Tłumaczył też, że nie chowa urazy do Sławomira Metzena za atak na Karola Nawrockiego. Ten atak był zaskakujący. Myślę, że trochę wynikał z tego, iż po prostu był taki moment, gdzie pan Sławomir Mentzen, czy jego sztabowcy, na serio uwierzyli w tzw. mijankę i w to, że ma szansę być w drugiej turze. (...) Moim zdaniem było to zawsze niemożliwe. Kiedy wybuchła ta pseudoafera, poczuli, że może jednak się uda - mówił.

Z serca wybaczamy. Zdarzyło się pod wpływem emocji. Nie ma co tego tutaj szczególnie rozgrzebywać - dodał.