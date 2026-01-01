Noc sylwestrowa skończyła się tragicznie dla dwóch 18-latków w Bielefeld na zachodzie Niemiec. Na ostatni dzień roku przygotowali oni środki pirotechniczne domowej roboty. Niestety, odpalenie ich skończyło się tragicznie - nastolatkowie zginęli na skutek ran odniesionych od niekontrolowanego wybuchu.

W Berlinie ponad 30 osób trafiło do szpitala z poważnymi urazami, niektórzy musieli mieć amputowane palce lub części dłoni.

W sylwestrową noc zatrzymano około 400 osób w stolicy Niemiec, a co najmniej 24 policjantów zostało rannych.

Burzliwy sylwester w Berlinie

Minionej nocy w Niemczech, sporo osób witających nowy rok odniosło obrażenia. W samej stolicy - Berlinie - do szpitala urazowego trafiło ponad 30 poważnie rannych osób - przekazała rzecziczka placówki Angela Kijewska. Niektózy z nich wymagali amputacji palców lub innych części dłoni.

W stolicy zachodnich siąsiadów w noc sylwestrową zatrzymano około 400 osób. Jednocześnie co najmniej 24 policjantów odniosło obrażenia.

Duża grupa mundurowych została ranna także w Hamburgu - było to 10 funkcjonariuszy.