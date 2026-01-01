Nadchodzące dni przyniosą intensywne opady śniegu oraz silny wiatr, szczególnie na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał liczne ostrzeżenia pierwszego stopnia.

/ Shutterstock

Intensywne opady śniegu spodziewane są głównie na północy Polski.

Wydano alerty I stopnia dla wielu regionów, zwłaszcza północnej i podgórskiej części kraju.

Silny wiatr może osiągać w porywach nawet 120 km/h w górach i do 85 km/h na wybrzeżu.

Ostrzeżenia dotyczą także oblodzenia dróg i chodników.

Pogoda może powodować utrudnienia komunikacyjne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W najbliższych dniach mieszkańcy północnej Polski muszą przygotować się na intensywne opady śniegu. Szczególnie trudna sytuacja prognozowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, północnych krańcach woj. podlaskiego i mazowieckiego. Do czwartkowego wieczoru w tych rejonach może spaść nawet 10-15 cm śniegu. Dodatkowo, silny wiatr w porywach do 65 km/h będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne.

Podobne warunki przewidywane są w rejonach podgórskich - na pogórzu karpackim i sudeckim, gdzie wiatr może osiągać prędkość nawet 70 km/h, a wysoko w Sudetach nawet do 120 km/h.

Alerty IMGW - gdzie obowiązują ostrzeżenia?

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zamieciami śnieżnymi oraz silnym wiatrem. Ostrzeżenia te obejmują:

województwo warmińsko-mazurskie, północne krańce woj. podlaskiego i mazowieckiego (opady śniegu i zamiecie);

Pogórze Karpackie i Sudeckie (zamiecie śnieżne, silny wiatr);

woj. zachodniopomorskie, północ woj. pomorskiego (silny wiatr, do 85 km/h na wybrzeżu);

Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, północna część Łódzkiego, zachód Warmińsko-Mazurskiego, północny zachód i centrum Mazowsza (oblodzenie).

W wielu regionach, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju, prognozowane jest zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują od czwartkowego wieczoru do piątkowego poranka.

Prognoza na piątek

W nocy z czwartku na piątek oraz w piątek utrzyma się duże zachmurzenie, a miejscami pojawią się kolejne opady śniegu, zwłaszcza na północy i w górach. Temperatura minimalna spadnie do -3 st. C na Podlasiu, a na zachodzie kraju i Wybrzeżu wyniesie około 1 st. C. Wiatr pozostanie umiarkowany i silny, w porywach do 65-70 km/h, a w Sudetach nawet do 120 km/h.

W piątek spodziewane są przejaśnienia, jednak silny i porywisty wiatr może nadal powodować zamiecie śnieżne. W kolejnych dniach opady śniegu utrzymają się w całym kraju, a na Wybrzeżu mogą być szczególnie intensywne.

Ostrzeżenia I stopnia - co oznaczają?

Alerty I stopnia wydawane przez IMGW oznaczają warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, śledzenie komunikatów pogodowych i dostosowanie planów do aktualnej sytuacji.