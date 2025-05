"Ja też mam kopertę dla pana Rafała Trzaskowskiego" - powiedział Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym na platformie X we wtorek w samo południe. Gest kandydata na prezydenta popieranego przez PiS to pokłosie tego, że na końcu poniedziałkowej debaty kandydat KO przekazał mu kopertę. Był w niej numer konta DPS-u w Gdańsku, w którym przebywa pan Jerzy, od którego Nawrocki kupił kawalerkę. Co natomiast znalazło się w kopercie, którą Nawrocki przygotował dla Trzaskowskiego?

Wybory prezydenckie 2025:Karol Nawrocki przygotował kopertę dla Rafała Trzaskowskiego. To odpowiedź na gest kandydata KO / Marcin Obara (PAP)/X - #Nawrocki2025 / PAP Kluczowym momentem poniedziałkowej debaty było wręczenie przez Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta RP, białej koperty Karolowi Nawrockiemu, kandydatowi popieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość. Pytacie, co było w kopercie trzęsącego się Trzaskowskiego? Numer bankowy DPS, w którym urzędnicy Aleksandry Dulkiewicz, koleżanki Rafała Trzaskowskiego, decyzją sądu umieścili pana Jerzego. Informuję jeszcze raz, kawalerka została przekazana na cele charytatywne. Trwają formalno-prawne ustalenia w tej sprawie, a do końca życia pan Jerzy może w niej mieszkać - powiedział kandydat na prezydenta popierany przez PiS, Karol Nawrocki. Zdjęcie zawartości koperty, która była podarunkiem Trzaskowskiego dla Nawrockiego, można znaleźć TUTAJ . Słowo za słowo, koperta za kopertę Następnie Nawrocki poinformował, że on też ma kopertę dla kandydata KO. W niej jest eksmisyjny pozew miasta Warszawa skierowany przeciwko rodzinie z 6-letnim dzieckiem - powiedział kandydat PiS. Niech pan wycofa ten pozew. Niech pan nie stoi w jednym szeregu z czyścicielami kamienic i z mafiami reprywatyzacyjnymi. Zrobi to pan? - zakończył wypowiedź Karol Nawrocki. O eksmisji rodziny z rodziny z 6-letnim dzieckim - mieszkającej w Warszawie, którą zarządza Trzaskowski - Nawrocki mówił, odpowiadając w ten sposób na pytania związane z "aferą mieszkaniową". "Afera mieszkaniowa" Nawrockiego Karol Nawrocki twierdzi, że kawalerkę niedaleko centrum Gdańska nabył legalnie, przekazując 80-letniemu panu Jerzemu środki finansowe na przestrzeni 14 lat. W akcie notarialnym z 2012 roku widnieje jednak zapis, że cała kwota została zapłacona jednorazowo. Wątpliwości budzi zatem to, która wersja wydarzeń jest zgodna z prawdą i czy w związku z tym nie doszło do nieprawidłowości. Sprawa wywołała reakcję polityków. Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydenta, zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Karola Nawrockiego, zarzucając mu oszustwo i doprowadzenie pana Jerzego do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ . Zobacz również: "Wszyscy jesteśmy już zmęczeni". Biejat szczerze o debacie prezydenckiej