Rolnikom nie opłaca się w tym roku wieźć produktów na skupy, bo koszty transportu przekroczyłyby zyski. Jaki plan ma Ministerstwo Rolnictwa? Czy ulice polskich miast zablokują niezadowoleni rolnicy? Czy po decyzji Rady UE o redukcji, a w niektórych przypadkach całkowitym zniesieniu ceł na produkty rolno-spożywcze importowane z Ukrainy zaleje nas tania żywność? Umowa z Mercosur jest już przesądzona, a zatem co MRiRW planuje w tej sytuacji? Czy ministerstwo już się poddało, a może będzie jakaś współpraca z prezydentem Karolem Nawrockim? O to m.in. zapytamy Stefana Krajewskiego, szefa resortu rolnictwa z PSL, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Stefan Krajewski / Jakub Rutka / RMF FM

Zapytamy też o ubezpieczenia rolnicze. Czy w dobie zmian klimatycznych i coraz częściej pojawiających się klęsk żywiołowych ubezpieczenie to wciąż jeszcze wybór czy może już konieczność?

Stefana Krajewskiego zapytamy także o szanse na podpis prezydenta pod ustawą o statusie osoby najbliższej. Czy wypracowany kompromis zadowala kogokolwiek?

Porozmawiamy też o próbach Polskiego Stronnictwa Ludowego zniesienia dwukadencyjności w samorządach.

