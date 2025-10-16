Wystartowała wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Najpierw dostaną je poszkodowani rolnicy z Żuław. "Jeszcze w tym tygodniu na konta rolników trafi 1,5 mld zł" - poinformował w środę prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciech Legawiec.

ARiMR rozpoczęła wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich od 16 października.

Priorytetowo dostaną je rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe.

Do końca października rolnicy mają otrzymać ponad 7 mld zł.

Trwa nabór wniosków o pomoc krajową dla gospodarstw dotkniętych np. powodziami czy przymrozkami, z przeznaczeniem miliardowych kwot wsparcia.

Liczba gospodarstw ubiegających się o dopłaty maleje, ale rośnie liczba małych gospodarstw, które składają wnioski.

Wypłacono już zaliczki dla około 400 tys. rolników, czyli około jednej trzeciej wszystkich beneficjentów.

Całkowita pula środków na dopłaty i wsparcie w 2025 roku to około 15,77 mld zł, nieco więcej niż w roku 2024.

Ruszyły wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że 16 października ruszyły wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich.

W pierwszej kolejności pieniądze będą trafiały do rolników, którzy ucierpieli w klęskach. (...) Rolnicy na te pieniądze czekają. Dzwonią nawet do mnie z pytaniami, jak długo potrwają pierwsze przelewy. Mamy pełną świadomość trudnej sytuacji w rolnictwie: niskich cen płodów i problemów ze zbytem; dlatego robimy wszystko, żeby pieniądze jak najszybciej trafiły do gospodarstw - powiedział szef ARiMR na konferencji.

Wiceprezes Agencji Tomasz Nawrocki poinformował, że do końca października rolnicy otrzymają ponad 7 mld zł w formie zaliczek. Jest to możliwe dzięki modernizacji systemów informatycznych, jaka miała miejsce w okresie wakacyjnym - zaznaczył.

Straty w wyniku klęsk żywiołowych. Kiedy nabór wniosków?

Zapowiedział, że w najbliższych dniach ARiMR wystartuje z naborem wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych. Jest to pomoc krajowa; tu dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku deszczy nawalnych na Żuławach zaplanowano wsparcie w wysokości 65 mln zł; dla poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej powodzi - 60 mln zł, a na rekompensaty strat dla rolników z powodu wiosennych przymrozków - 480 mln zł - wyliczał Nawrocki.

W tym roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 1,19 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, tj. mniej niż w 2024 i 2023 roku.

Trend jest taki, że zmniejsza się liczba gospodarstw, które wnioskują o płatności bezpośrednie. W stosunku do roku ubiegłego liczba ta zmniejszyła się o ponad 18 tys. gospodarstw - wyjaśnił wiceprezes ARiMR Leszek Szymański.

Wzrost wnioskowań o płatności dla małych gospodarstw

Zaznaczył, że najbardziej znaczącą zmianą jest znaczny wzrost wnioskowań o płatności dla małych gospodarstw. Tu mamy ponad 507 tys. wniosków, w stosunku do 210 tys. w ub. r. Zmniejszyła się liczba młodych rolników: spadła z 57 tysięcy do niecałych 44 tysięcy. Wzrosła natomiast liczba wnioskodawców, którzy ubiegali się o wsparcie do dobrostanu zwierząt, w stosunku do ub.r. o ponad 12 tysięcy, natomiast zmniejszyła się liczba rolników, którzy wnioskują o ekoschematy - wyliczał Szymański.

Poinformował, że Agencja ma już naliczone zaliczki dla ponad 400 tysięcy rolników, co stanowi ok. jednej trzeciej wszystkich beneficjentów. W pierwszych dwóch dniach, czyli 16 i 17 października, przekażemy łącznie ponad 1,5 mld złotych. Dwa razy po 540 mln zł w ramach dopłat bezpośrednich oraz ponad 440 mln zł z drugiego filara - powiedział.

Według informacji MRiRW, całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe za 2025 r. wynosi ok. 15,77 mld zł i jest wyższa o ok. 23,68 mln zł od całkowitej puli na kampanię 2024 roku.