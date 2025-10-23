"Jastrzębska Spółka Węglowa musi obniżyć koszty, by dostosować się do możliwości, jakie daje jej rynek węgla koksowego i koksu" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jarosław Zagórowski, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. "Ta firma musi stać się wiarygodna dla rynku kapitałowego, instytucji, które mogą udzielić pomocy. Musi pokazać, że ma zdolność do samonaprawy" - dodał dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego.

Były szef JSW ostrzega przed "przedłużaniem agonii"

Każda dobrze zarządzana firma, a w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej mamy dużo do życzenia w ostatnim okresie, ma obowiązek równoważyć przychody z kosztami - mówił w Radiu RMF24 Jarosław Zagórowski, odnosząc się do problemów JSW. Jeśli rynek jest, jaki jest, obowiązkiem menedżerów, którzy zarządzali tą firmą, było dostosować poziom kosztów - tłumaczył ekspert.

Czy ewentualne wsparcie ze strony rządu mogłoby zmienić sytuację JSW? Gdyby te pieniądze wpłynęły, jeśli nie będzie tam procesu restrukturyzacji, to posłużą do przedłużenia agonii tej firmy - ocenił były szef spółki. Pomocy można udzielić na konkretne cele. Firma musi się wykazać tym, że jest w stanie za jakiś czas po udzieleniu pożyczki wstać z kolan i te pieniądze spłacić - doprecyzował.

"Spółka miała olbrzymie środki"

Zdaniem Zagórowskiego nie można uzasadniać problemów JSW wyłącznie sytuacją zewnętrzną. Większy problem widzę w procesie zarządzania tą firmą w ostatnich latach. Spółka miała olbrzymie środki finansowe skumulowane. Te środki zostały przejedzone. Nie posłużyły na rozwój biznesu, na proces zwiększenia wydobycia - analizował gość Michała Zielińskiego.

7 miliardów złotych rozeszło nam się w ciągu ostatnich 2 lat bez żadnego efektu - podkreślił były szef JSW.

Jarosław Zagórowski / LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS / East News

Gość Radia RMF24 zwrócił uwagę, że w ostatnich latach do władz JSW na skutek decyzji politycznych trafiały osoby niezwiązane z branżą górniczą, które nie miały doświadczenia w zarządzaniu tak dużymi podmiotami.

Jeśli politycy traktują te firmy w sposób specjalny, to niestety ekonomia jest spychana na dalszy plan. Firmy stają się firmami socjalnymi. Dochodzi do przerostu zatrudnienia w niektórych obszarach - nieracjonalnego z punktu widzenia procesu eksploatacji - dodał dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego.

Ekspert zauważył, że pod wpływem dobrej koniunktury po wybuchu wojny w Ukrainie spółka wygenerowała olbrzymie zyski.

Wtedy surowce miały bardzo wysokie ceny. Spółka zarobiła olbrzymie pieniądze - przypomniał. Jeśli firma nie miała koncepcji, jak wykorzystać te pieniądze, rząd jako właściciel ma prawo sięgnąć po część tych pieniędzy. Natomiast ktoś, kto wykreował tezę, że te pieniądze powinny być oddane, nie zna zasad funkcjonowania państwa - mówił w Radiu RMF24.

"To potrafią tylko polscy górnicy"

Zagórowski podkreślał w Radiu RMF24, że w ramach ratowania JSW z trudnej sytuacji nie powinno dochodzić do zwalniania górników. Sugerował raczej cięcia etatów w administracji.

Wiedza górnicza, doświadczenie w Polsce jest to najwyższy poziom na świecie. Nigdzie na świecie nie wydobywa się węgla kamiennego i innych surowców tak głęboko jak w Polsce, przy tak wielu zagrożeniach naturalnych. To potrafią tylko polscy górnicy - zwracał uwagę ekspert.

"Węgiel nam się kończy"

Pytany o przyszłość górnictwa w Polsce Zagórowski powiedział, że nasze zagłębie węglowe naturalnie się starzeje i wkrótce przestanie być wykorzystywane.

Węgiel nam się kończy. Pamiętam wypowiedzi pana prezydenta Dudy, który mówił, że mamy węgla na 200 lat. Na 200 lat my mamy zasobów geologicznych, a zasobów przemysłowych, czyli tych, które możemy wydobyć przy dzisiejszym stanie techniki i przy zachowaniu ekonomiczności procesu nie mamy już dużo - zauważył ekspert. Proces sprawiedliwej transformacji, odejścia od węgla, zmniejszania tej ilości, on się dzisiaj odbywa - mówił.