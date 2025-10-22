Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski został skrytykowany przez szefa węgierskiego MSZ. Peter Szijjarto odniósł się do słów o ewentualnym zatrzymaniu samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie, gdyby pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski / Paweł Supernak / PAP

Szef węgierskiego MSZ oskarża polskie władze

Radosław Sikorski został we wtorek zapytany o planowane wówczas spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, które miało się odbyć w Budapeszcie. Zasadne w tym kontekście były pytania, czy samolot z rosyjskim przywódcą mógłby przelecieć nad Polską.



Szef polskiej dyplomacji odpowiedział, że "nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze".



Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w marcu 2023 roku nakaz aresztowania Putina z powodu oskarżeń o zbrodnie wojenne związane z bezprawnym deportowaniem do Rosji ukraińskich dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy.

"Czy Radosław Sikorski mówi o niezależnym sądzie, który na polecenie (premiera) Donalda Tuska odmówił ekstradycji terrorysty, który wysadził (w powietrze - PAP) Nord Stream 2?" - napisał na X szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto. Odniósł się w ten sposób do decyzji sądu ws. Wołodymyra Żurawlowa. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) wydanym przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu oraz zniszczenia rurociągu Nord Stream. Zatrzymano go we wrześniu w Polsce. W ubiegłym tygodniu sąd odmówił wydania go Niemcom i wypuścił na wolność.

Sikorski: Jestem dumny z polskiego sądu