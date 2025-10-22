Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski został skrytykowany przez szefa węgierskiego MSZ. Peter Szijjarto odniósł się do słów o ewentualnym zatrzymaniu samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie, gdyby pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej.

Szef węgierskiego MSZ oskarża polskie władze

Radosław Sikorski został we wtorek zapytany o planowane wówczas spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, które miało się odbyć w Budapeszcie. Zasadne w tym kontekście były pytania, czy samolot z rosyjskim przywódcą mógłby przelecieć nad Polską.

Szef polskiej dyplomacji odpowiedział, że "nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze".

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w marcu 2023 roku nakaz aresztowania Putina z powodu oskarżeń o zbrodnie wojenne związane z bezprawnym deportowaniem do Rosji ukraińskich dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy.

"Czy Radosław Sikorski mówi o niezależnym sądzie, który na polecenie (premiera) Donalda Tuska odmówił ekstradycji terrorysty, który wysadził (w powietrze - PAP) Nord Stream 2?" - napisał na X szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto. Odniósł się w ten sposób do decyzji sądu ws. Wołodymyra Żurawlowa. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) wydanym przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu oraz zniszczenia rurociągu Nord Stream. Zatrzymano go we wrześniu w Polsce. W ubiegłym tygodniu sąd odmówił wydania go Niemcom i wypuścił na wolność. 

Sikorski: Jestem dumny z polskiego sądu

Sikorski postanowił odpowiedzieć na atak ze strony swojego węgierskiego odpowiednika. "Jestem dumny z polskiego sądu, który orzekł, że sabotaż najeźdźcy nie jest przestępstwem" - napisał. 

"Mam nadzieję, że twój dzielny rodak, major Magyar, w końcu zdoła zniszczyć rurociąg naftowy zasilający machinę wojenną Putina, a ty będziesz mógł sprowadzać ropę przez Chorwację" - dodał. 

Co ze spotkaniem Trumpa i Putina?

We wtorek przedstawiciel Białego Domu powiadomił media, że "nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości".

"Sekretarz Rubio i minister spraw zagranicznych Ławrow odbyli owocną rozmowę. Dlatego dodatkowe osobiste spotkanie sekretarza z ministrem spraw zagranicznych nie jest konieczne i nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości" - przekazał PAP przedstawiciel Białego Domu.

Ostatecznie nie wiadomo, czy i kiedy może dojść do spotkania przywódców USA i Rosji. Deklaracje Donalda Trumpa w tej sprawie są mocno niejednoznaczne. Nie chcę mieć zmarnowanego spotkania. Nie chcę zmarnowanego czasu, więc zobaczę, co się wydarzy - stwierdził. 

