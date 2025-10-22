Trzy miesiące w areszcie spędzi 44-letni mężczyzna, który próbował podpalić budynek przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Mieści się tam m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej.

Policjanci przy budynku, który chciał podpalić mężczyzna / Radek Pietruszka / PAP

44-letni Krzysztof B. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące decyzją warszawskiego sądu.

Mężczyzna jest podejrzany o próbę podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie.

Krzysztof B. usłyszał dwa zarzuty: spowodowania niebezpieczeństwa pożaru oraz usiłowania naruszenia nietykalności cielesnej osoby interweniującej.

W maju tego roku Krzysztof B. był już zatrzymany za groźby karalne wobec premiera Donalda Tuska na portalu X; sąd w Siedlcach ukarał go wtedy grzywną.

Decyzja została podjęta podczas środowego, zamkniętego posiedzenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Sędzia Marta Szymborska przychyliła się do wniosku prokuratury, która domagała się tymczasowego aresztu dla podejrzanego.



Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt - powiedziała prok. Hanna Stachowicz.



Wcześniej 44-latek usłyszał dwa zarzuty: spowodowania niebezpieczeństwa w postaci pożaru i usiłowania naruszenia nietykalności cielesnej osoby interweniującej.

Mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych czynów.

Wcześniej groził Donaldowi Tuskowi

W poniedziałek rano policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o piątkową próbę podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej. Mieszkaniec powiatu łosickiego w maju tego roku został natomiast zatrzymany w związku z groźbami karalnymi na portalu X "w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska". Siedlecki sąd ukarał go za to grzywną.