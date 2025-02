Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie prof. Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Zbigniew Ćwiąkalski

Na biurku Adama Bodnara znalazły się dwa projekty ustaw, które mają uzdrowić polskie sądownictwo. Naszego gościa zapytamy, czy rzeczywiście się do tego mogą przyczynić.

Przewodnicząca Krajowe Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka twierdzi, że jedynie pogłębią chaos i spowodują częściowy paraliż sądów. Czy jest droga do wyjścia z impasu? Po co nam dwa projekty?

Zapytamy też o postępowania, które prowadzą tzw. neosędziowie. Czy są powody do obaw, że wyroki będą nieuznawane? Porozmawiamy również o wniosku o uchylenie immunitetu dla byłego wicepremiera Mariusza Błaszczaka, kolejnym wniosku ws. Marcina Romanowskiego i rozliczeniach Funduszu Sprawiedliwości.

Wrócimy także do sprawy subwencji dla PiS i zapytamy, kiedy w końcu dojdzie do ekstradycji Sebastiana M. - podejrzanego ws. spowodowania śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, do którego doszło w połowie września 2023 r.

