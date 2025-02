„Donald Trump nie zna historii. Chce pokazać swoją sprawczość. To będzie miało poważne reperkusje międzynarodowe” – mówił o szokującej deklaracji Donalda Trumpa, dotyczącej Strefy Gazy senator KO Grzegorz Schetyna w Porannej rozmowie w RMF FM.

USA przejmą Strefę Gazy, (...) będziemy odpowiedzialni za rozmontowanie wszystkich zagrożeń, bomb i innej broni na tym terenie, zrównamy teren z ziemią i pozbędziemy się zniszczonych budynków. Stworzymy rozwój gospodarczy, który zapewni nieograniczoną liczbę miejsc pracy i mieszkań dla mieszkańców tego obszaru - powiedział Trump, wywołując poruszenie dziennikarzy. Uściślił, że według jego "silnej rekomendacji" Strefa Gazy należałaby długoterminowo do Stanów Zjednoczonych i nie wykluczył, że wyśle tam amerykańskich żołnierzy.

Do deklaracji amerykańskiego prezydenta odniósł się Grzegorz Schetyna, który uczula opinię publiczną, by poczekać jeszcze z silniejszymi reakcjami na słowa Trumpa. Tak jak bowiem w przypadku ceł nakładanych na Kanadę i Meksyk, sytuacja może się diametralnie zmienić w ciągu najbliższych dni.

Na razie jednak Schetynie trudno znaleźć właściwie określenia, by opisać wystąpienie Donalda Trumpa.

Donald Trump chce pokazać swoją sprawczość. Ale nie zna historii, wojny izraelsko-arabskiej z 1948 roku i nie rozumie, że to (jego deklaracja) będzie miało poważne reperkusje międzynarodowe - mówi senator, nazywając propozycję Trumpa "mało poważną".

Schetyna o rekonstrukcji rządu

Coraz głośniej na temat możliwej rekonstrukcji rządu Donalda Tuska po wyborach prezydenckich. Grzegorz Schetyna przestrzega, by nie traktować tych zapowiedzi jako "straszaka" na koalicjantów.

To realna sprawa - mówi senator, tłumacząc konieczność odświeżenia gabinetu premiera.

Mówimy o czerwcu, czyli po decyzji wyborczej (...) Będzie nowy prezydent, a wtedy możliwość podejmowania wszystkich decyzji, bo prezydent już nie będzie blokował legislacji (...) Jeżeli będzie oczekiwany przez premiera i koalicję demokratyczną rozwój wypadków i prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski to tak będzie - powiedział Schetyna.

Kto jednak miałby zostać "zrekonstruowany"? Na to pytanie senator nie chciał odpowiedzieć, twierdząc, że według niego każdy z ministrów jest w rządzie potrzebny. Także Adam Bodnar.

Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości nie jest konieczna, by rozliczenia na PiS przyspieszyły - stwierdził.

Zdaniem Schetyny, wieści o końcu koalicji po wygranej Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, są mocno przesadzone. Takie twierdzenie wygłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Koalicja przetrwa - twierdzi Schetyna.

Węgry, Orban i Ziobro

Słuchacze RMF FM zadali Schetynie pytanie o kwestię Węgier, które wydają się być najbardziej niesubordynowanym członkiem Unii Europejskiej. Czy zdaniem senatora Budapeszt powinien zostać usunięty poza nawias Wspólnoty?

Węgry powinny być dyscyplinowane. Ale nie powinno się usuwać tego kraju z UE. Uważam, że Węgry są przed politycznym przesileniem - odpowiedział polityk. Viktor Orban będzie kalkulował, ale nie przekroczy granicy bezpieczeństwa. To doświadczony polityk, normalnie wysłałbym Orbana na polityczną emeryturę, ale mi nie wypada, bo to mój rocznik - dodał.

Czy Zbigniew Ziobro wyjedzie szukać na Węgrzech schronienia podobnie jak Marcin Romanowski? Nie uważam tak, to by oznaczało koniec dla niego i ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego - mówi Schetyna. Jego zdaniem cały spektakl pt. "Zbigniew Ziobro i komisja śledcza" musi zostać jednoznacznie zakończony, a najbardziej prawdopodobnym zwieńczeniem dzieła będzie aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości.

