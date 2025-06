Czy pomysł na ponowne przeliczenie głosów to próba przykrycia porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich? Między innymi na to pytanie odpowie nam wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Porozmawiamy też o innych kwestiach, m.in. o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.

Z Arkadiuszem Myrchą porozmawiamy m.in. o tym, czy wierzy, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Czy szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati zastąpi Adama Bodnara? Kiedy dojdzie do rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości? Czy prokurator, która była przeciwna umorzeniu śledztwa w sprawie Romana Giertycha, słusznie została odwołana z Prokuratury Krajowej? To kolejne z pytań, które usłyszy wiceminister sprawiedliwości.

Piotr Salak zapyta również swojego gościa o zapowiedź senatora Wadima Tyszkiewicza dot. powstania nowej partii. Ugrupowanie ma być alternatywą dla duopolu PO-PiS. Czy projekt byłego prezydenta Nowej Soli będzie zagrożeniem dla Koalicji Obywatelskiej?

