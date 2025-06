I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w Porannej rozmowie w RMF FM zapewniała, że Sąd Najwyższy zdąży z rozpatrywaniem protestów wyborczych do 2 lipca. "Jeśli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to zdążymy. Ludzie mogą mieć różne pomysły" - oceniła. Podkreśliła, że są w mediach doniesienia o tym, że "ktoś, kto jest uprawniony do wejścia w strefę bezpieczeństwa, będzie wpuszczał ludzi".

Protesty wyborcze

We wtorek przed południem zespół prasowy Sądu Najwyższego podał, że uznano za zasadne trzy pierwsze protesty przeciw wyborowi prezydenta. Nie mają one jednak wpływu na wynik wyborów. Jak wynika z wtorkowych danych Sądu Najwyższego, kolejne 115 protestów pozostawiono bez dalszego biegu. Liczba zarejestrowanych protestów przekroczyła 10,5 tys., ale wiele z nich jest łączonych do wspólnego rozpoznania w jednej sprawie.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą, Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta. Uchwała w tej sprawie zapada na jawnym posiedzeniu w ciągu 30 dni od podania wyników wyborów do publicznej wiadomości.

Oznacza to, że ostatnim dniem, do którego powinno zapaść to rozstrzygnięcie, jest 2 lipca.

Sądowi Najwyższemu ucieka czas? Manowska uspokaja: Zdążymy

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w Porannej rozmowie w RMF FM zapewniła, że Sąd Najwyższy zdąży z rozpatrzeniem wszystkich protestów wyborczych. Jeśli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń - podkreśliła.

Odnosząc się natomiast do sugestii o możliwym szturmie na gmach budynku Sądu Najwyższego zasugerowała, że jest to jeden ze scenariuszy, który sędziowie pracujący w SN biorą pod uwagę. Mamy doniesienia, że ktoś, kto jest uprawniony do wejścia w te strefę bezpieczeństwa będzie wpuszczał ludzi – stwierdziła.

I prezes SN odpowiada Giertychowi. "Polityczne wypowiedzi"

Manowska skomentowała także tezy, głoszone przez polityka Platformy Obywatelskiej – również prawnika – Romana Giertycha, który sugeruję, że "wybory prezydenckie zostały sfałszowane".

Należy to traktować bardziej w kategorii politycznych wypowiedzi, niż opartych na faktach. Byłabym tu bardziej oszczędna w słowach – oceniła.