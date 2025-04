To, co powiedział Grzegorz Braun w trakcie debaty, jest nieakceptowalne; powinna się nim zająć prokuratura - powiedziała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Katarzyna Lubnauer, komentując wczorajsze antysemickie wypowiedzi kandydata na prezydenta. Zdaniem wiceszefowej MEN zwycięzcą debaty organizowanej przez Super Express został Rafał Trzaskowski. "Pokazał, że chce łączyć" - stwierdziła.

Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej z Koalicji Obywatelskiej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Piotr Salak rozpoczął Rozmowę o 7:00 w Radiu RMF24 od pytania o wczorajszą debatę prezydencką organizowaną przez Super Express.

To, co powiedział Grzegorz Braun w trakcie debaty, jest nieakceptowalne; powinna się nim zająć prokuratura - podkreśliła Katarzyna Lubnauer, komentując wczorajsze antysemickie wypowiedzi kandydata na prezydenta.

Rafał Trzaskowski odciął się od antysemickich słów Grzegorza Brauna i postanowił nawet nie odpowiadać na jego pytania - dodała.

Katarzyna Lubnauer: Debatę prezydencką wygrał Rafał Trzaskowski

Zdaniem wiceszefowej MEN zwycięzcą debaty organizowanej przez Super Express został Rafał Trzaskowski. Był naturalny, pokazał, że chce łączyć. Pokazał, że patriotyzm Karola Nawrockiego jest na pokaz - stwierdziła, odnosząc się do początku debaty.

W poniedziałek Rafał Trzaskowski nawiązał do niedawnego starcia kandydatów w Końskich. Przyniósł ze sobą flagę, którą miał zostawić na sali jego najpoważniejszy rywal w walce o Pałac Prezydencki - popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Zdaniem rozmówczyni Piotra Salaka prezes Instytutu Pamięci Narodowej "wcale nie radzi sobie z pytaniami o ekonomię".

Lubnauer o atakach Hołowni na Trzaskowskiego

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poruszono też niedawne ataki marszałka Sejmu Szymona Hołowni na kandydata Koalicji Obywatelskiej. Szymon Hołownia ma wpływ na rządzenie krajem. W rządzie są ministrowie z jego partii. Nie można być wewnątrz rządu i go krytykować - wskazała Katarzyna Lubnauer.

Złośliwości Hołowni wobec Trzaskowskiego czasami są nie na miejscu, ale koalicja rządowa przetrwa. Mamy poczucie odpowiedzialności za państwo - zapewniła wiceszefowa MEN.

Hołownia szuka poklasku, zainteresowania swoją osobą. To, co się stało w Rzymie, sprawiło, że wszyscy spojrzeli inaczej na niego jako na marszałka i kandydata w wyborach - przekonywała Lubnauer, nawiązując do sytuacji z sobotniego pogrzebu papieża Franciszka, gdy marszałek Sejmu w trakcie uroczystości na placu Św. Piotra wziął do ręki smartfon i zaczął robić zdjęcia. Ten widok wywołał w sieci ogromną burzę.

Wiceszefowa MEN o tegorocznej maturze: Będzie z innej podstawy

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 pojawił się wątek tegorocznych matur. Egzaminy startują po weekendzie majowym. Tegoroczna matura będzie z innej podstawy. Specjalnie ją uszczupliliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest nierealna, przeładowana - podkreśliła wiceszefowa MEN.

Zapytana, czy widziała już tegoroczne arkusze egzaminacyjne, odparła, że "nie". Nie chciałabym znać zadań maturalnych. Im mniej osób ma do nich dostęp przed egzaminem, tym lepiej. Pozwoli to na ograniczenie przecieków - dodała.

Wiceminister edukacji narodowej przekonywała, że "nie ma podstaw, by zlikwidować egzamin z matematyki na poziomie podstawowym na maturze". Ta wiedza pomoże uczniom w codziennym życiu - podkreśliła. W sumie maturę będzie zdawać 275 tys. uczniów - dodała wiceszefowa resortu edukacji.

Zapytana, ilu uczniów z Ukrainy będzie zdawać egzamin dojrzałości, odparła, że "uczniowie ukraińscy nie mają obowiązku zdawać matury". Nie zostali objęci obowiązkiem szkolnym. Ci, którzy kończą edukację, mogą zdawać egzamin w systemie ukraińskim - podkreśliła rozmówczyni Piotra Salaka.

MEN planuje przenieść egzamin ósmoklasisty

W porannym programie naszej internetowej stacji Katarzyna Lubnauer została też zapytana o plany przesunięcia egzaminu ósmoklasisty z maja na kwiecień. Chcemy, by cały proces rekrutacji do szkół średnich zakończył się równo mniej więcej z wakacjami - podkreśliła wiceszefowa resortu edukacji.

Zapytana, jak będą wyglądały lekcje religii w kolejnym roku szkolnym, dodała z kolei: W tym roku szkolnym ocena z religii będzie na świadectwie, ale nie jest już wliczana do średniej. Lubnauer przypomniała, że "w przyszłym roku szkolnym będzie jedna godzina religii tygodniowo - na pierwszej lub na ostatniej lekcji".

Rozmówczyni Piotra Salaka podkreśliła też, że "na razie nie ma żadnych zmian w ocenie z zachowania". Ocena z zachowania w obecnej postaci ma trochę dziwną formułę. Bardzo często oceniania nie jest aktywność społeczna, a np. grzeczność. A dzieci w edukacji domowej w ogóle takiej oceny nie mają - wskazała.

Przyglądamy się ocenie z zachowania. Będziemy pracować, by zaostrzyć zasady dotyczące absencji. Ale na razie nie ma pomysłu likwidacji oceny z zachowania - poinformowała.