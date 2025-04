Skrócony tydzień pracy to program pilotażowy, który ruszy jeszcze w tym roku. Jest kierowany do tych pracodawców i ich pracowników, którzy się na to zdecydują. Na jeden projekt będzie można otrzymać maksymalnie do miliona złotych - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.