"W sprawie nienawistnych wypowiedzi Grzegorza Brauna, które padły podczas dzisiejszej debaty, złożę jutro doniesienie do prokuratury" - dodała Biejat.

Co mówił Grzegorz Braun w czasie debaty prezydenckiej?

Grzegorz Braun / Wojciech Olkuśnik / East News

Jakie słowa padły z ust Grzegorza Brauna w czasie poniedziałkowej debaty? Europoseł stwierdził m.in., że "chwała Bogu" Polska nie graniczy z "żydowskim państwem położonym w Palestynie". Ocenił, że "wówczas ludobójcza polityka reklamowana przez ministrów, rabinów i generałów państwa Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam". Stwierdził też, że "państwo Izrael jest Polakom stręczone jako sojusznik, jako jakiś lotniskowiec cywilizacji europejskiej na Bliskim Wschodzie".

W innej części debaty Braun zwracał się do kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Parę dni temu był pan oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby - powiedział. O czym pan mówi? Jakiej hańby? To było powstanie w Getcie Warszawskim. O czym pan opowiada? To są bohaterowie naszej historii. To coś nieprawdopodobnego. Ja tego nie będę słuchał - odparł Trzaskowski, po czym odwrócił się i opuścił mównicę przed upływem przeznaczonego dla niego czasu.

Swojego byłego koalicjanta z Konfederacji - Sławomira Mentzena - Braun spytał, czy dostrzega w Polsce "problem judaizacji". Mentzen ocenił, że Braun "przykłada zbyt wielką wagę do państwa Izrael", ale dostrzega "problem tego, że Izrael ma dużo większą siłę, niż wynika to z jego miejsca na ziemi".

Braun pytał też popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. Zadał mu pytanie, czy "deportacje", o których wspomina w kampanii wyborczej, obejmą również Ukraińców, których "sprowadzali jego koledzy" z PiS-u.