Denis Kapustin - znany również pod pseudonimem "White Rex" lub Denis Nikitin - zginął na froncie wojennym. Był on dowódcą Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK), formacji walczącej po stronie Ukrainy przeciwko rosyjskiej inwazji. Według doniesień agencji Interfax-Ukraina, powołującej się na oficjalny kanał RDK w komunikatorze Telegram, Kapustin zginął w wyniku ataku drona FPV na odcinku zaporoskim.

Denis Kapustin urodził się w Moskwie w 1984 roku, jednak większość swojego dorosłego życia spędził w krajach Europy Zachodniej, w tym w Holandii i Niemczech. Był związany ze środowiskami skrajnej prawicy oraz ruchami kibicowskimi.

Kapustin zyskał rozgłos podczas wydarzeń Euromajdanu w 2014 roku, kiedy aktywnie uczestniczył w protestach na ulicach Kijowa.

Po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, Kapustin szybko dołączył do walk po stronie ukraińskiej. Brał udział w działaniach bojowych na południu kraju, między innymi w rejonie Mikołajowa, gdzie toczyły się jedne z najcięższych walk pierwszych miesięcy wojny.

W sierpniu 2022 roku założył Rosyjski Korpus Ochotniczy - jednostkę złożoną głównie z obywateli Rosji, którzy sprzeciwili się polityce Kremla i zdecydowali się walczyć po stronie Ukrainy. Formacja ta została podporządkowana Głównemu Zarządowi Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), co zapewniło jej wsparcie i koordynację z ukraińskimi siłami zbrojnymi.