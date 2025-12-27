Kapustin zyskał rozgłos podczas wydarzeń Euromajdanu w 2014 roku, kiedy aktywnie uczestniczył w protestach na ulicach Kijowa.

Po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, Kapustin szybko dołączył do walk po stronie ukraińskiej. Brał udział w działaniach bojowych na południu kraju, między innymi w rejonie Mikołajowa, gdzie toczyły się jedne z najcięższych walk pierwszych miesięcy wojny.

W sierpniu 2022 roku założył Rosyjski Korpus Ochotniczy - jednostkę złożoną głównie z obywateli Rosji, którzy sprzeciwili się polityce Kremla i zdecydowali się walczyć po stronie Ukrainy. Formacja ta została podporządkowana Głównemu Zarządowi Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), co zapewniło jej wsparcie i koordynację z ukraińskimi siłami zbrojnymi.