Denis Kapustin - znany również pod pseudonimem "White Rex" lub Denis Nikitin - zginął na froncie wojennym. Był on dowódcą Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK), formacji walczącej po stronie Ukrainy przeciwko rosyjskiej inwazji. Według doniesień agencji Interfax-Ukraina, powołującej się na oficjalny kanał RDK w komunikatorze Telegram, Kapustin zginął w wyniku ataku drona FPV na odcinku zaporoskim.
Denis Kapustin urodził się w Moskwie w 1984 roku, jednak większość swojego dorosłego życia spędził w krajach Europy Zachodniej, w tym w Holandii i Niemczech. Był związany ze środowiskami skrajnej prawicy oraz ruchami kibicowskimi.