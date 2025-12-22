MON przejmuje Hutę Częstochowa. Resort obrony podpisał akt notarialny kończący proces zakupu zakładu. Jednocześnie zawarto list intencyjny dotyczący współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Hutą Częstochowa w zakresie wykorzystania jej potencjału dla przemysłu obronnego.

Huta Częstochowa / Waldemar Deska / PAP

Ministerstwo Obrony Narodowej sfinalizowało w poniedziałek zakup Huty Częstochowa, podpisując akt notarialny.

Majątek Huty Częstochowa zostanie przekazany do Agencji Mienia Wojskowego, co ma uporządkować sytuację właścicielską zakładu.

Huta Częstochowa działa w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks, odpowiedzialnej za wznowienie produkcji i bieżące funkcjonowanie zakładu.

Akt notarialny w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza podpisał wiceminister Paweł Bejda.

Jak informował wcześniej MON, majątek Huty Częstochowa zostanie przekazany do Agencji Mienia Wojskowego - agencji wykonawczej resortu obrony, co jest kluczowym etapem porządkowania sytuacji właścicielskiej zakładu.

Kolejnym krokiem jest planowane wniesienie wykupionego i przekazanego majątku aportem do Huty, która obecnie pozostaje jego dzierżawcą i prowadzi działalność operacyjną.

Spółka działa w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks, odpowiadającej za wznowienie produkcji, bieżące funkcjonowanie zakładu.

Równolegle podpisany został list intencyjny pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową, Węglokoksem oraz Hutą Częstochowa, dotyczący współpracy w obszarze wykorzystania potencjału Huty Częstochowa na potrzeby przemysłu obronnego. Porozumienie podpisane zostało przez wiceprezes PGZ Arkadiusza Bąka, prezesa Węglokoksu Tomasza Ślęzaka i prezesa Huty Częstochowa Adriana Sienickiego.

Kosiniak-Kamysz: To historyczny dzień

To dzień historyczny nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale też dla łańcucha dostaw produktów strategicznych dla potrzeb polskiego przemysłu zbrojeniowego, dla rozwoju Częstochowy, makroregionu Częstochowskiego, woj. śląskiego i dla bezpieczeństwa przemysłu polskiego. To niezwykle ważna decyzja dla wszystkich w Polsce - powiedział szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wyjaśnił, że huta z jej konwertorownią oraz walcownią o pow. prawie 50 hektarów pod dachem hali produkcyjnej ma unikalne zdolności do produkcji blach grubych w całym ciągu produkcyjnym, w tym blach pancernych o grubości 3000 mm.

Państwo Polskie nie mogło pozwolić na to, żeby Huta Częstochowa wpadła w niepowołane ręce - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Szef MON o nowej ustawie

Wicepremier poinformował o inicjatywie, która zostać podjęta w najbliższych tygodniach nowego roku.

Mówimy o ustawie o bezpieczeństwie łańcucha dostaw, która ma zagwarantować dostawy dla polskiego przemysłu, szczególnie zbrojeniowego, na wypadek najtrudniejszych scenariuszy. Musimy być gotowi - zaznaczył szef MON.

Podkreślił, że Polska musi mieć "przygotowane regulacje, które uniezależnią nas od Azji, od Indii, od Chin, od innych producentów w tym wypadku w przemyśle ciężkim" a wcześniejsze doświadczenia z pandemii Covid pokazały taką konieczność w kwestii "substancji czynnych, czy półprzewodników".

Nawiązując m.in. do unijnego programu SAFE, z którego do Polski trafi 43,7 mld euro, z czego kluczowa większość ma pozostać w polskim przemyśle zbrojeniowym, Kosiniak-Kamysz wskazał, że zapowiadana ustawa ma na celu zabezpieczenie przemysłu pod kątem dostaw komponentów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.