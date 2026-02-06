Rolnicy z OPZZ domagają się odejścia ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zapowiadają protesty. Czym minister Stefan Krajewski podpadł rolnikom? Czy powinien zostać odwołany? Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Michał Kołodziejczak, poseł klubu poselskiego Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii i były wiceminister rolnictwa.

Michał Kołodziejczak / Marcin Suchmiel / RMF24

Ambasador USA w Polsce Tom Rose ogłosił zerwanie kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Jak odebrał to działanie Michał Kołodziejczak? Co powinna zrobić polska strona w tej sprawie?

Zapytamy o ustawę o "Aktywnym rolniku". Czy zdaniem naszego gościa prezydent Karol Nawrocki powinien ją podpisać czy zawetować? Dlaczego ustawa budzi kontrowersje wśród samych rolników?

Czy koalicja dojrzała do dyskusji na temat KRUS? Czy rolnicy powinni płacić wyższą składkę zdrowotną? A może najbogatsi producenci rolni powinni płacić składkę tak, jak przedsiębiorcy? M.in. te tematy poruszymy w Gościu Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

