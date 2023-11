Bogdan Zalewski w porannym programie w RMF FM i Radiu RMF24 przeprowadzi wywiad z posłem nowej kadencji Sejmu Michałem Kobosko - pierwszym wiceprzewodniczącym Polski 2050 Szymona Hołowni, tworzącej z PSL-em Trzecią Drogę.

Michał Kobosko / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Słuchaj Radia RMF24!

To będzie komentarz do decyzji podjętej przez prezydenta i ogłoszonej w wieczornym poniedziałkowym orędziu. Andrzej Duda powierzył misję formowania rządu obecnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Na marszałka seniora wybrał z kolei posła Marka Sawickiego z PSL. Co oznacza ta decyzja?

Jak duże są szanse na to, że to Prawo i Sprawiedliwości zgromadzi większość parlamentarną i utworzy rząd? Czy Polskie Stronnictwo Ludowe pozostanie nieugięte, zgodnie z dotychczasowymi deklaracjami i nie pójdzie na kompromis rządowy z PiS-em? Co na to współpartner ludowców z Trzeciej Drogi, czyli ugrupowanie Szymona Hołowni?

Rozmowa z Michałem Kobosko rozpocznie się w Faktach RMF FM o 7:00 i jednocześnie w internetowym Radiu RMF24. Po chwili przeniesie się wyłącznie do naszej stacji w sieci. Bogdan Zalewski serdecznie zaprasza!