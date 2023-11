PiS nie rezygnuje z możliwości zbudowania większości i bierze pod uwagę obie opcje - mówili na poniedziałkowym spotkaniu w siedzibie PiS czołowi politycy partii. Główne tematy poniedziałkowego spotkania to kwestie organizacyjne i funkcjonowanie klubu.

Politycy PiS wchodzą na spotkanie w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie / Albert Zawada / PAP

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie z parlamentarzystami nowej kadencji.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek na briefingu podkreślił, że nie było to oficjalne spotkanie klubu parlamentarnego PiS, tylko spotkanie rutynowe, zapoznawcze i organizacyjne przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji wyznaczonym na 13 listopada.

W gronie naszych parlamentarzystów tej nowej kadencji jest kilkadziesiąt nowych zupełnie osób, które objęły mandaty czy to senatorskie, czy poselskie. Chcieliśmy po prostu przedstawić im kuluary funkcjonowania w tym nowym miejscu, w Sejmie. To był też czas dobry do tego, aby się zapoznać, przedstawić pewne dobre praktyki, które dotychczas funkcjonowały w naszym klubie i które chcielibyśmy z całą pewnością w nowej kadencji kontynuować - tłumaczył Bochenek.

Według informacji PAP narada odbywała się bez udziału wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Głos zabrały m.in. europoseł PiS, była premier Beata Szydło i marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Spotkanie prowadził szef MON Mariusz Błaszczak, który przymierzany jest do roli szefa klubu.

W trakcie spotkania liderzy PiS podkreślali, że PiS nie rezygnuje z możliwości zbudowania większości i bierze pod uwagę obie możliwe opcje. Wskazywali też, że - niezależnie od układu - odpowiedzialnością PiS jest obrona suwerenności i niedopuszczenie do zmiany traktatów. Podkreślali również rolę "motywacji, jedności i dyscypliny".

Pod koniec października, po konsultacjach z komitetami wyborczymi prezydent Andrzej Duda poinformował, że terminem, który wstępnie zaplanował na pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, będzie poniedziałek, 13 listopada.

W poniedziałek o godz. 20 spodziewane jest wystąpienie Andrzeja Dudy. Prezydent w orędzie ma mówić m.in. o pierwszym kroku związanym z powołaniem rządu po wyborach, które odbyły się w Polsce 15 października.