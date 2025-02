Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Naszego gościa zapytamy m.in. o przemówienie Donalda Tuska na temat gospodarki i rozwoju. Czy jego treść była konsultowana z koalicjantami, czy może to inicjatywa premiera?

Marek Sawicki / Jakub Rutka / RMF FM

Z Markiem Sawickim porozmawiamy m.in. na temat programu mieszkaniowego autorstwa Krzysztofa Paszyka z PSL-u. Kto na tym zyska, a kto straci? Zapowiedzi pracy nad tym programem spotkały się z krytyką koalicjantów i opozycji.

W rozmowie padną też pytania o pakt migracyjny i kolejną dyskusję w kampanii wyborczej na temat przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Zapytamy również o kampanię prezydencką. Kto zdaniem polityka na prawie 100 dni przed wyborami prowadzi najlepszą kampanię?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

