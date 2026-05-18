Metallica we wtorek zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach trasy M72 World Tour. W związku z wydarzeniem w rejonie Parku Śląskiego i centrum miasta spodziewane są ograniczenia w ruchu drogowym oraz zmiany tras i rozkładów komunikacji miejskiej.

W dniu koncertu Metalliki kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie Parku Śląskiego i centrum Chorzowa.

Zmienione zostaną trasy autobusów i tramwajów, a komunikacja tramwajowa będzie dodatkowo wzmocniona. Szczegóły poniżej.

Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach - to czwarty występ kultowej kapeli na tym stadionie. Trasa M72 World Tour, która rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku w Amsterdamie, według danych organizatora zgromadziła już około czterech milionów widzów. W 2026 roku obejmie ona 16 koncertów w Europie i Wielkiej Brytanii, zaplanowanych na maj, czerwiec i lipiec.

Chorzowski koncert będzie częścią europejskiego etapu trasy realizowanej w formule "in-the-round", z centralnie umieszczoną sceną, która zapewni widok 360 stopni. W Polsce supportami będą zespoły Gojira oraz Knocked Loose.

Organizatorzy przypominają, że część dochodu ze sprzedaży biletów trafia do fundacji zespołu All Within My Hands, która od 2017 roku finansuje programy edukacyjne, pomoc żywnościową oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Metallica w Chorzowie. Objazdy i utrudnienia dla pasażerów

Na dzień koncertu istotne zmiany w komunikacji miejskiej zapowiedział Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Wzmocniona zostanie przede wszystkim komunikacja tramwajowa w relacji Katowice-Chorzów-Bytom.

Linia 23 ma kursować nawet co 3 minuty na trasie pomiędzy Zawodziem a pętlą przy stadionie.

Wydłużone zostaną także godziny kursowania linii 7, 11, 19, 20, 36 i 43.

Zmiany obejmą także komunikację autobusową. W związku z czasowymi ograniczeniami ruchu w rejonie Parku Śląskiego i stadionu linie - M3, M24, 7, 7N, 23, 109, 663, 673, 674, 830 i 974 oraz komunikacja zastępcza T-9 - będzie kursować trasami objazdowymi.

Wybrane przystanki w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zostaną czasowo wyłączone z obsługi, a pasażerowie będą kierowani na przystanki zastępcze w okolicy.

Jednocześnie wprowadzona zostanie możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla osób posiadających bilet na koncert. Udogodnienie będzie obowiązywać od godziny 13.00 w dniu wydarzenia do 00.59 w nocy z 19 na 20 maja.

ZTM apeluje: Korzystajcie z tramwajów

ZTM zaapelował o korzystanie przede wszystkim z tramwajów oraz o wcześniejsze planowanie podróży, wskazując na możliwe utrudnienia i dynamiczne zmiany organizacji ruchu w rejonie Parku Śląskiego i centrum Chorzowa.

Metallica występowała w Polsce 14 razy, a w samym Chorzowie aż trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 1991 roku podczas festiwalu Monsters of Rock na Stadionie Śląskim, u boku AC/DC i Queensrÿche. Kolejny koncert odbył się w 2004 roku w ramach trasy "Madly in Anger With the World Tour", a trzeci — w 2008 roku podczas "European Vacation Tour". Wszystkie wydarzenia zgromadziły dziesiątki tysięcy fanów.

Koncert Metalliki na Stadionie Śląskim należy do największych wydarzeń muzycznych zaplanowanych w 2026 roku w Polsce i regionie. Organizatorzy spodziewają się pełnej frekwencji, porównywalnej do wcześniejszych występów stadionowych zespołu.