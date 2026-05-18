To może być burzowy poniedziałek. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla sześciu województw. Spodziewane są obfite opady deszczu i silny wiatr, a także grad.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla sześciu województw w północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju.

Ostrzeżenia dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Alerty obowiązują w poniedziałek od godz. 14 do godz. 21.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad - poinformował Instytut.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.