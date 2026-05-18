​Trwa akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu. Służby szukają trzech osób, które - według zgłoszenia - miały wejść do rzeki - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu, zdj. poglądowe / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

W okolicach Parku Szelągowskiego nad Wartą w Poznaniu trwa akcja poszukiwawcza - na miejscu są m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego oraz dwie grupy, które prowadzą poszukiwania przy użyciu sonarów.

Służby patrolują też teren z góry, korzystając z dronów. Policja otrzymała niepokojące zgłoszenie, że do Warty weszły cztery osoby, przy czym jedna wyszła i zawiadomiła służby. Obecnie trwają poszukiwania pozostałych trzech.

W rejonie poszukiwań pracuje około 10 jednostek straży pożarnej, które sprawdzają, czy osoby te nie wyszły z wody w innym miejscu.

