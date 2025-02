"Tusk ma bardzo dobre relacje z Trumpem. Nie obawiam się wpływu Donalda Trumpa w Polsce, obawiam się rosyjskich wpływów" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Polityk Lewicy opowiedział też, w jaki sposób Rosjanie próbują destabilizować scenę polityczną w Polsce.

Gawkowski: Rosjanie próbują wpłynąć na wybory w Polsce. To wojna "na twardo" Mikołaj Poruszek / RMF FM

Krzysztof Gawkowski z zadowoleniem przyjął nominację Thomasa Rose'a na ambasadora USA w Polsce. Jest przyjazny nam. Bronił polskiej racji stanu. Cieszę się, że do Polski przyjeżdża człowiek, który Polskę zna i ją rozumie - powiedział minister cyfryzacji.

Jeżeli ktoś chce w Polsce zdestabilizować scenę polityczną, to są to Rosjanie. To nie jest wojna na miękko, to jest wojna na twardo. Tu idzie gruba kasa - mówił Gawkowski.

Potrafimy identyfikować, ile chcą płacić Polakom za szpiegostwo. Po 3-4 tys. euro. Przestrzegam, to łatwe pieniądze, ale długie lata więzienia - dodawał. Minister przekazał, że polskie służby monitorują i identyfikują pojawiające się w sieci ogłoszenia o pracę. Jak stwierdził wicepremier, te oferty mają związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Polsce.

Rosja chce zdestabilizować wybory w Polsce. Umiemy na to patrzeć z daleka, wprowadziliśmy środki prewencyjne. Ogłosiliśmy wspólnie z ministrem Siemoniakiem "parasol wyborczy", gdzie współpraca ABW, PKW i komitetów wyborczych ma spowodować, że Rosja tu nie wkroczy. Ale cyberwojna z Rosją trwa i tego nie ma co ukrywać. Na te ogłoszenia jeszcze nikt się nie łapie, ale wiemy, że są przeglądane - poinformował Gawkowski.

Ale rosyjskie działania to nie tylko próba wpłynięcia na wybory. Po pożarze hali w Gdańsku pojawiły się pytania, czy ognia nie podłożyły rosyjskie służby.

Trwają działania operacyjne. Nikt nie bagatelizuje sprawy po pożarach w 2024 r. Nie wykluczam działań Rosji - skomentował Gawkowski, który również odniósł się do sprawy ukraińskiej aktywistki Natalii Panczenko. Stwierdziła ona nieoczekiwanie, że przepaść między Ukraińcami i Polakami pogłębia się na skutek działań polskich polityków i może to doprowadzić do zamieszek.

Leszek Miller domagał się deportacji aktywistki, a nie brakuje także głosów, że Ukraińcy próbują wpływać na wynik wyborów w Polsce. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby istniało takie zagrożenie. W jaki sposób mieliby to zrobić? - pytał Gawkowski.

Krzysztof Gawkowski / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Kilometrówki Szejny, "zamach stanu" Święczkowskiego - Gawkowski komentuje

W mediach głośno było o sprawie tzw. kilometrówek wiceszefa MSZ Andrzeja Szejny. Urzędnik miał pokonywać autem 3,5 tys. km miesięcznie, za co w ciągu 5 lat otrzymał z publicznych pieniędzy ponad 120 tys. złotych.

Niech sprawdzi to prokuratura - mówił Gawkowski i dodał: Liczyłem to niedawno. W roku wyborczym przejechałem 57 tys. kilometrów. Posłowie dużo jeżdżą. Czasem to są olbrzymie odległości.

Minister odniósł się także do oskarżeń prezesa Trybunału Konstytucyjnego pod adresem rządu. Bogdan Święczkowski oskarżył premiera Donalda Tuska, jego ministrów i urzędników o przygotowanie "zamachu stanu" i tworzenie grupy przestępczej. W czwartkowej Porannej rozmowie w RMF FM Święczkowski mówił: Uważam, że jesteśmy blisko sytuacji, kiedy w ciągu roku, pół roku może dojść do tego, że zostaną wyprowadzone siły zbrojne czy też policja na ulice, żeby próbować powstrzymać protesty społeczne.

Sensacje Święczkowskiego Donald Tusk kwituje żartobliwym nagraniem z meczu ping-ponga, a minister Gawkowski nie widzi w tym nic złego. Jak inaczej skomentować to, co mówi Święczkowski? - pytał minister i wyjaśnił obecną, chaotyczną sytuację polskiego systemu prawnego.

Nie jesteśmy w próżni ustrojowej. Najpierw ktoś wyłamał zęby Trybunałowi Konstytucyjnemu, potem go upolitycznił. Zrobił to samo z KRS. Minister sprawiedliwości (Adam Bodnar - przyp. red.) wskazywał, jakie błędy popełniono przy powołaniu prokuratora krajowego, jak wyglądały procedury związane z jego odwołaniem. Tu była pełna transparentność. Panu Święczkowskiemu to się nie podoba, bo to najbliższy współpracownik Zbigniewa Ziobry - skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski.

Minister cyfryzacji odniósł się także do zapowiadanej rekonstrukcji rządu po wyborach: W sprawach personalnych umowa koalicyjna powinna być utrzymana. Odstąpienie od tego byłoby zerwaniem umowy. Zawsze po okresie przesilenia wyborczego przychodzi do podsumowania. Rekonstrukcja rządu to nic nadzwyczajnego.

