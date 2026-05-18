​W poniedziałek w Warszawie przeprowadzone zostaną testy techniczne syren alarmowych. Krótki, pięciosekundowy sygnał usłyszą mieszkańcy sześciu lokalizacji znajdujących się na terenie pięciu dzielnic stolicy.

Warszawa / Shutterstock

Celem jest sprawdzenie działania zmodernizowanych punktów alarmowych.

Urzędnicy podkreślają, że sygnał nie ma związku z realnym zagrożeniem.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

O planowanych testach poinformowała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. Wyjaśniła, że uruchomienie syren jest elementem sprawdzania zmodernizowanych punktów alarmowych w Warszawie.

"W związku ze sprawdzeniem zmodernizowanych punktów alarmowych na terenie Warszawy, 18 maja, w ciągu dnia zostanie uruchomiony 5-sekundowy sygnał alarmowy" - poinformowała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.

Warszawa: Sygnały alarmowe w 6 lokalizacjach

Łącznie test obejmie sześć punktów alarmowych rozmieszczonych w pięciu dzielnicach miasta. Celem akcji jest weryfikacja poprawnego działania systemu po przeprowadzonej modernizacji.

Sygnały zostaną nadane w ciągu dnia w następujących lokalizacjach: przy ul. Michała Kajki 80/82 w Wawrze, ul. Afrykańskiej 12D na Saskiej Kępie, ul. Marywilskiej 26 na Białołęce, ul. Jana Kochanowskiego 7 oraz ul. Renesansowej 27 na Bielanach, a także przy ul. Szwankowskiego 6 na Bemowie-Jelonkach.

Urząd wojewódzki uspokaja mieszkańców i apeluje o zachowanie spokoju. Jak zaznaczono, poniedziałkowy sygnał nie oznacza realnego alarmu i nie wymaga podejmowania żadnych działań.