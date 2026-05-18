W nocy Rosjanie zaatakowali chiński statek handlowy na ukraińskich wodach terytorialnych. Taką informację przekazał rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk.

"Ciekawe, co powodowało Rosjanami, kiedy dziś w nocy zdecydowali się na uderzenie Shahedem w chiński statek handlowy na naszych wodach terytorialnych. Obyło się bez ofiar, ale jest to coś nowego. Doszło to pomyłki, towarzysze?" - napisał Płetenczuk na Facebooku.



Jak informuje agencja Reutera, powołująca się na swoje źródło, dron uderzył w chiński statek towarowy KSL DEYANG pod banderą Wysp Marshalla.

Statek nie przewoził ładunku w chwili ataku i zmierzał do załadunku koncentratu rudy żelaza w ukraińskim porcie Piwdennyj w obwodzie odeskim - dodało źródło.

Według tego źródła statek nie został poważnie uszkodzony. Nikomu nic się nie stało. Pożar wywołany uderzeniem został ugaszony przez załogę.