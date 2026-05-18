W nocy Rosjanie zaatakowali chiński statek handlowy na ukraińskich wodach terytorialnych. Taką informację przekazał rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk.
"Ciekawe, co powodowało Rosjanami, kiedy dziś w nocy zdecydowali się na uderzenie Shahedem w chiński statek handlowy na naszych wodach terytorialnych. Obyło się bez ofiar, ale jest to coś nowego. Doszło to pomyłki, towarzysze?" - napisał Płetenczuk na Facebooku.
Jak informuje agencja Reutera, powołująca się na swoje źródło, dron uderzył w chiński statek towarowy KSL DEYANG pod banderą Wysp Marshalla.
Statek nie przewoził ładunku w chwili ataku i zmierzał do załadunku koncentratu rudy żelaza w ukraińskim porcie Piwdennyj w obwodzie odeskim - dodało źródło.
Według tego źródła statek nie został poważnie uszkodzony. Nikomu nic się nie stało. Pożar wywołany uderzeniem został ugaszony przez załogę.
Ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili serię ataków na Ukrainę. Zginęła jedna osoba, a 40 zostało rannych.