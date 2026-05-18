W miejscowości Smyków pod Dąbrową Tarnowską doszło w niedzielę do tragicznego wypadku drogowego. Policja potwierdza, że ofiarami byli ojciec i jego dwaj synowie.

Do tragedii doszło w niedzielę około godz. 7:30 na lokalnej drodze w Smykowie w województwie małopolskim. Jak przekazały służby, fiat grande punto jechał w kierunku drogi wojewódzkiej nr 984 i w pewnym momencie zjechał na pobocze, uderzając w stojącą na pasie zieleni ciężarówkę.

Siła zderzenia była tak duża, że przód osobowego auta został całkowicie zmiażdżony. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, by wydostać zakleszczonych mężczyzn z wraku.

Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia pasażerów nie udało się uratować. Początkowo policja informowała jedynie, że ofiary to mieszkańcy powiatu tarnowskiego w wieku 41, 45 i 69 lat. Teraz śledczy potwierdzili portalowi Tarnowska.tv, że byli to ojciec oraz jego dwaj synowie. Za kierownicą siedział jeden z młodszych mężczyzn.

Nieoficjalnie wiadomo, że samochód wyjechał z prywatnej posesji zaledwie kilka minut wcześniej. Mężczyźni przejechali około 300 metrów. W chwili wypadku nawierzchnia była mokra po nocnych opadach, a droga w miejscu tragedii lekko skręca.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, strażacy oraz prokurator. Droga była całkowicie zablokowana. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii i przyczyny utraty panowania nad pojazdem.