W sobotę na zachodnim wybrzeżu Australii doszło do tragicznego w skutkach ataku rekina. 38-latek zginął podczas łowienia ryb w pobliżu wyspy Rottnest. Media ujawniły dziś, że mężczyzna osierocił dwie małe córki.

38-latek został zaatakowany przez rekina w pobliżu Rottnest Island / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do wypadku, który policja opisała jako "przerażający", doszło w sobotę około godziny 10:00 czasu lokalnego, niedaleko popularnej wyspy Rottnest, położonej na północny zachód od Perth - podaje BBC. Steven Mattaboni wraz z przyjaciółmi nurkując, łowił ryby przy pomocy kuszy około kilometra od brzegu, gdy został zaatakowany przez rekina mierzącego około 4 metry długości. Mężczyzna został ugryziony w dolną część nogi.

Jak przekazała policja, przyjaciele natychmiast przetransportowali rannego na brzeg i rozpoczęli akcję ratunkową. Niestety, mimo szybkiej reakcji nie udało się przywrócić mu życia. Przyjaciele byli świadkami tego przerażającego zdarzenia - przekazał sierżant policji Michael Wear.

Wzruszające pożegnania

Żona zmarłego, Shirene Mattaboni, w wydanym oświadczeniu podkreśliła, jak wielką stratą dla rodziny i bliskich jest śmierć Stevena. "Steven był oddanym ojcem naszych dwóch pięknych córek - jednej, która w przyszłym miesiącu skończy trzy lata, oraz naszej czteromiesięcznej córeczki" - zaznaczyła. Dodała również, że serca rodziny są "nieodwracalnie złamane".

Wspominała męża jako "zawzięcie lojalnego, niezwykle hojnego człowieka, który oddałby innym ostatnią koszulę". "Świat stracił naprawdę wyjątkowego dżentelmena, a nasze córki zbyt wcześnie straciły niesamowitego ojca" - podkreśliła.

Hołd Stevenowi oddał także klub piłkarski Kingsley Amateur Football Club, w którym grał i był "bardzo lubianym przyjacielem wielu osób"."Mattas był jednym z najbardziej szczerych ludzi, jakich można było spotkać. Miał uśmiech i aurę, które potrafiły rozświetlić każde pomieszczenie" - zaznaczono.

Łowiectwo podwodne może być ryzykowne

Prezes Australijskiego Związku Łowiectwa Podwodnego, Graham Henderson, wyraził głęboki smutek po śmierci Mattaboniego. Podkreślił, że spearfishing, czyli łowienie ryb na kuszę, to sport niosący ze sobą pewne ryzyko, choć organizacje starają się je minimalizować. "Moje serce jest z jego rodziną, członkami klubu i wszystkimi, którzy wspierali go podczas tego nurkowania" - powiedział Henderson.

Odpowieadający za policję w stanie minister pochwalił działania przyjaciół oraz ratowników, którzy próbowali ratować życie Stevena Mattaboniego. Chciałbym wyrazić uznanie dla przyjaciół nurka, którzy odegrali kluczową rolę, robiąc wszystko, co mogli, by sprowadzić go na brzeg - powiedział Reece Whitby. Policja Australii Zachodniej przygotuje raport dla koronera, a Departament Przemysłu Pierwotnego i Rozwoju Regionalnego potwierdził, że otrzymał zgłoszenie o ataku rekina.

