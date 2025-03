"Sławomir Mentzen to jest człowiek, który nie ma nic do zaproponowania Polakom poza niszczeniem naszego systemu" - powiedziała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Magdalena Biejat. Kandydatka Lewicy na prezydenta stwierdziła, że lider Konfederacji "oszukuje wyborców, którzy mu ufają". "Nie słyszałam, żeby zaproponował konkretny sposób na rozwiązanie problemu mieszkaniowego" - dodała. "Unika odpowiedzi na pytanie, czy jest za tym, żeby karać kobiety za przerwanie ciąży z gwałtu, a tak jest. Jego postulat to nawet 10 lat (...). Ukrył takie propozycje, jak ta, że powinniśmy pytać biskupa o zgodę na rozwód" - powiedziała wicemarszałkini Senatu.

Kiedy kandydatka Lewicy złoży wymagane podpisy w PKW?

Piotr Salak rozpoczął Rozmowę o 7:00 w Radiu RMF24 od pytania o to, kiedy Magdalena Biejat złoży wymagane 100 tys. podpisów do Państwowej Komisji Wyborczej.

Mamy już zebrane wymagane podpisy i pod koniec tego miesiąca złożymy je do PKW. Zbieranie ich to kolejny pretekst, by rozmawiać z wyborcami, rozmawiać z ludźmi. Nie staję tu do wyścigu z innymi kandydatami. Złożymy wymagane podpisy na pewno i na pewno zobaczą państwo moje nazwisko na karcie wyborczej. Jeżdżę po całej Polsce, dziś łączymy się z Rzeszowa. Dużo osób cały czas pyta, czy mogą jeszcze złożyć podpis. Chcemy dać im szansę, jeśli chcą. Podpisów będzie już na pewno kilkaset tysięcy, a ile dokładnie, ogłosimy, składając je do PKW - powiedziała kandydatka Lewicy na prezydenta RP.

Zaskakujące wyniki najnowszych sondaży

Piotr Salak przytoczył wyniki najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Wskazuje on na 37 proc. dla Rafała Trzaskowskiego, 22 proc. dla Sławomira Mentzena - i to on, zgodnie z tym sondażem, wchodzi do drugiej tury - 21 proc. dla Karola Nawrockiego, ok. 3 proc. dla Magdaleny Biejat i Grzegorza Brauna.

Piotr Salak pytał wicemarszałkinię Senatu, czy uważa, że w drugiej turze spotka się Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen.

Nie wiem, zobaczymy. Przed nami jeszcze ponad dwa miesiące kampanii, a jednego mnie kampanie nauczyły: że wszystko może się zdarzyć. Natomiast niepokoją mnie wyniki Sławomira Mentzena. Uważam, że jest to niebezpieczny człowiek. Jest to człowiek, który nie ma nic do zaproponowania Polakom poza niszczeniem naszego systemu, poza odbieraniem podstawowych praw do dobrej ochrony zdrowia, praw kobiet - powiedziała Magdalena Biejat.

Niestety oszukuje wyborców, którzy mu ufają. Nie słyszałam na przykład, żeby zaproponował konkretny sposób na rozwiązanie problemu mieszkaniowego, żeby miał odpowiedź na to, że młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać. Wzrost jego poparcia tłumaczę tym, że Sławomir Mentzen ukrywa dzisiaj swoje najbardziej kontrowersyjne propozycje. Unika odpowiedzi na pytanie, czy jest za tym, żeby karać kobiety za przerwanie ciąży z gwałtu, a tak jest. Jego postulat to nawet 10 lat więzienia dla kobiet, które chcą przerwać taką ciążę. Ukrył takie propozycje, jak ta, że powinniśmy pytać biskupa o zgodę na rozwód, a zamiast tego kręci śmieszne filmiki na Youtube i sprawia wrażenie cywilizowanego człowieka w garniturze. Zachęcam wszystkich, abyście przyjrzeli się, państwo, co ten człowiek ma tak naprawdę do zaoferowania - stwierdziła polityczka.

Bardzo szanuję wszystkich wyborców, zarówno tych, którzy mają przekonania lewicowe, jak i prawicowe. Uważam, że jeśli tylko dostarczy im się pełnię informacji, to wybiorą w sposób racjonalny, ale muszą mieć pełną wiedzę, a dzisiaj dostęp do tej pełnej wiedzy jest trudny - dodała.

Ustawa incydentalna, szkolenia wojskowe, zapis w konstytucji dot. PKB na obronność

Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. ustawę incydentalną. Informację o tej decyzji przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.

Lewica jest zawsze otwarta na rozmowy. Zależy nam na rozwiązaniu węzła gordyjskiego z sądownictwem - tak kandydatka na prezydenta RP skomentowała tę sprawę.

Piotr Salak pytał wicemarszałkinię także o kwestię ogłoszonych przez premiera Donalda Tuska szkoleń wojskowych .

Szkolenia wojskowe powinny być dostępne i dla mężczyzn, i dla kobiet, natomiast dziś dobrze byłoby, gdyby rząd skupił się na powszechnych szkoleniach dla obywateli dotyczących obrony cywilnej i bezpieczeństwa ludności. Potrzebujemy dobrze wyszkolonej, wyposażonej i zawodowej armii, tylko najbardziej potrzebne są szkolenia dla ludności cywilnej, bo w przypadku zagrożenia większość z nas nie pójdzie na front - powiedziała Magdalena Biejat.

Służba zasadnicza nie powinna wracać, powinniśmy mieć armię zawodową i skoordynować wspólne ćwiczenia z innymi krajami UE oraz skoordynować produkcję i zakupy broni. W Polsce zbyt mało zamawia się broni od naszych rodzimych prezydentów. Przez lata PiS kupował broń od wielkich koncernów zagranicznych, które kierują się chęcią zysku. Efekt był taki, że nie kupowano technologii i to dziś zagraża naszemu bezpieczeństwu - stwierdziła.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że złożył u marszałka Sejmu projekt dotyczący wpisania do konstytucji co najmniej 4 proc. PKB przeznaczanych na obronność. O to również Piotr Salak pytał swojego gościa.

Nie potrzebujemy takiego twardego zapisu w konstytucji. Potrzeby będą się zmieniać w zależności od momentu dziejowego. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie nie słyszałam - od prawa do lewa - aby ktokolwiek kwestionował wydatki na obronność. To tworzenie problemu tam, gdzie go nie ma - skomentowała wicemarszałkini Senatu.

Chciałabym pochwalić ministra Krzysztofa Gawkowskiego (wicepremiera, ministra cyfryzacji - przyp. red.), że rozpoczął prace nad podatkiem cyfrowym. To właśnie taki sposób szukania pieniędzy, na którym powinniśmy się skupić. Zadbać o to, żeby do naszego budżetu dokładały się wielkie korporacje, które dziś nie płacą żadnych podatków w Polsce, a wypracowują zysk - powiedziała, komentując kwestię powiększania budżetu państwa.

