Siedem tzw. balonów przemytniczych, które w Wigilię wleciały nad Polskę z kierunku Białorusi, odnaleziono do tej pory. Cztery na terenie Podlasia, a trzy na terenie województwa lubelskiego. Poinformowała o tym w piątek policja, która przy okazji zwróciła się z pilnym apelem. Co zrobić w przypadku natafienia na nieznany obiekt?

Balony przemytnicze z Białorusi, zdj. archiwalne / KPP Sokółka/Komenda Główna Straży Granicznej / Materiały prasowe

Do tej pory odnaleziono siedem balonów, które wleciały nad Polskę z Białorusi

O wlocie najprawdopodobniej balonów przemytniczych nad Polskę w wigilijną noc Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało w mediach społecznościowych. Jak podała w piątek policja, o godz. 21 w Wigilię od wojska otrzymała informację, że z terytorium Białorusi nad Polskę wleciało kilkadziesiąt takich obiektów.

"Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia. Dotychczas odnalezionych zostało siedem takich obiektów, cztery na terenie woj. podlaskiego, trzy na terenie woj. lubelskiego" - podała policja.

O trzech odnalezionych balonach w czwartek informowała podlaska policja. Przemytnicze balony z papierosami wylądowały w Goniądzu, Boguszewie i Zaborowie. W pakunkach było ponad 5 tys. paczek nielegalnych papierosów.

DORSZ wyjaśniło w czwartek, że lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. "Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim" - zaznaczyło.

Dowództwo podało ponadto, że rano polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP.

Apel służb. Co zrobić w przypadku natafienia na nieznany obiekt?

"Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy zbliżać się do balonów ani podejmować działań na własną rękę" - zaapelowała policja.

"W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby"- dodano.