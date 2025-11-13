Istotą decyzji nie były względy prawne, ale wyłącznie polityczne – mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 senator Krzysztof Kwiatkowski, pytany, dlaczego prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nominacji 46 sędziom. Polityk KO przekonywał, że decyzja głowy państwa była motywowana potrzebą wywołania konfliktu, a jej uzasadnienie jest "kompromitacją od strony prawniczej". Kwiatkowski wskazywał, że osoby, którym prezydent odmówił nominacji, w przeszłości krytykowały decyzje podejmowane w czasach PiS.

Kwiatkowski: Decyzja prezydenta ws. odmowy nominacji sędziów motywowana polityką / Paweł Supernak/PAP/Mikołaj Poruszek/RMF FM /

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kwiatkowski: Istotą decyzji prezydenta ws. sędziów nie były względy prawne

Krzysztof Kwiatkowski, który był gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, przekonywał, że prezydenccy ministrowie, uzasadniając odmowę nominacji 46 sędziów, powołali się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które umorzono. To kompromitacja od strony prawniczej - uważa senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości.

Zadaniem Kwiatkowskiego, decyzja prezydenta ma wymiar jedynie polityczny i jest sygnałem braku akceptacji dla prób uzdrawiania wymiaru sprawiedliwości przez Waldemara Żurka. Polityk wskazał, że większość z 46 osób figurujących na liście, zajmowała krytyczne stanowiska względem "kolejnych faz demolowania polskich sądów przez Zbigniewa Ziobrę".

Pytany, czy decyzja prezydenta powinna zostać opublikowana w Monitorze Polskim, powiedział: Oczywiście, że tak. Jak najszybciej i z uzasadnieniem.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

Słuchaj Radia RMF24>>>