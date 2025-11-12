Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze nominacji 46 sędziów. Nawrocki zapowiedział, że nie będzie dawał nominacji i awansów sędziom, którzy "słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości".
"Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa - odmawiam nominacji 46 sędziów. To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej; tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości" - napisał prezydent Nawrocki na X.
Dodał, że w ten sposób spełnia swoje obietnice z 6 sierpnia, gdy informował o swoich krokach.