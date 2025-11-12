"Przez najbliższe 5 lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję, polski system prawny nie może liczyć na nominację" - przekazał prezydent.

Prezydent przypomniał, że wypowiadał się na temat sądownictwa już podczas swojego zaprzysiężenia w sierpniu. Minęły trzy miesiące od moich słów i od przestrzegania sędziów Rzeczpospolitej, żeby nie ulegali wariactwom, które wyprawia pan minister sprawiedliwości. Dzisiaj już to nie są tylko słowa, tylko konkretne decyzje, a więc odsyłamy nominacje sędziowskie - podkreślił Nawrocki, zaznaczając, że jego zdaniem spór o neosędziów ma charakter wyłącznie "publicystyczny" i służy niszczeniu państwa.

Każdy nominowany przez moich poprzedników (prezydentów) sędzia jest sędzią Rzeczpospolitej Polskiej - oświadczył prezydent.

Przykłady Nawrockiego

Według prezydenta Nawrockiego, skutkiem trwającej debaty o neo- i paleosędziach jest brak sprawiedliwości dla zwykłych Polaków. Nawrocki powołał się na przykłady takich sytuacji, w tym na wyrok w sprawie zabójcy żony i dwójki dzieci z Puszczykowa (Wielkopolska). Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok dożywocia dla sprawcy, nakazując rozpoczęcie procesu od nowa. Powodem takiej decyzji był fakt, że wyrok w sprawie orzekł neosędzia.

Nie od tego są sędziowie, żeby zajmować się statusem swoich kolegów, ale od tego, by wydawać wyroki - komentował Nawrocki, który przypomniał, że do podobnej sytuacji doszło po tragedii w Kołobrzegu - Brutalny morderca nie został skutecznie skazany, ponieważ sędziowie kwestionowali swoje statusy - dodał prezydent.

Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego skomentował już rzecznik rządu Adam Szłapka, który stwierdził, że oświadczenie prezydenta o odmowie nominacji 46 sędziów świadczy o próbie uzurpacji uprawnień.



