"Na taką normalną zimę, gdzie spadnie kilka, nawet kilkanaście centymetrów śniegu, gdzie będzie minus 10, nawet minus 15 stopni jesteśmy gotowi" - mówi gość Piotra Salaka w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Jak dodaje, na niektórych liniach mogą jednak wystąpić problemy - tak było ostatnio na odcinku Działdowo - Olsztyn.