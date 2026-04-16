Kilka dni temu poseł Konfederacji Konrad Berkowicz na sali plenarnej pojawił się ze zmodyfikowaną flagą Izraela. Zamiast gwiazdy Dawida na jej środku widniała swastyka. Do tej sytuacji odniósł się jego partyjny kolega Bartłomiej Pejo. "Działania Izraela są niezgodnie z ludzką przyzwoitością. Nie można milczeć w tej sprawie" - powiedział w Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24. "Nie będziemy przepraszać za Berkowicza" - dodał.
Forma przekazu Berkowicza była na pewno ostra. Natomiast ten temat wymaga stanowczej reakcji. Działania Izrael są niezgodnie z ludzka przyzwoitością, nie można milczeć w tej sprawie - powiedział Pejo. Izreal w Libanie, Iranie i szerzej na Bliskim Wschodzi dokonuje ludobójstwa i trzeba powiedzieć jasno - podkreślił Pejo w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.
