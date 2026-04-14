"WSTYDŹ, WSTYDŹ, WSTYDŹ SIĘ (...)" - napisał ambasador USA w Polsce Thomas Rose, komentując to, co zrobił dziś w Sejmie poseł Konfederacji Konrad Berkowicz oraz to, co napisał jeden z liderów tego ugrupowania, Sławomir Mentzen. Berkowicz na sali plenarnej pojawił się z flagą Izraela, na której - zamiast gwiazdy Dawida - widniała swastyka.

Konrad Berkowicz, polityk Konfederacji, pojawił się we wtorek w Sejmie z flagą Izraela. Była ona jednak zmodyfikowana, bowiem zamiast Gwiazdy Dawida na środku widniał nazistowski symbol III Rzeszy - swastyka. Flaga pojawiła się w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie i działań Izraela wobec m.in. Palestyny, Libanu czy Iranu. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak - powiedział Konrad Berkowicz.

Do incydentu z udziałem posła Konfederacji odniósł się na platformie X jeden z liderów tego ugrupowania - Sławomir Mentzen. "Polski poseł Konrad Berkowicz porównuje zbrodnie przeciwko ludzkości Izraela do tych popełnionych przez III Rzeszę i pokazuje izraelską flagę ze swastyką. Izrael to nowa III Rzesza!" - napisał Mentzen, umieszczając nagranie przemawiającego z sejmowej mównicy Berkowicza.

Tom Rose reaguje na incydent w Sejmie

Na to z kolei błyskawicznie zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose, który bierze dzisiaj udział w odbywającym się w Oświęcimiu Marszu Żywych. Uczestnicy pokonują historyczną drogę spod bramy głównej byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz do Birkenau, czyli Brzezinki. Ambasador Stanów Zjednoczonych również umieścił swój komentarz na platformie X.

"WSTYDŹ, WSTYDŹ, WSTYDŹ SIĘ!! Może nawet zauważyłeś, że my Żydzi nie jesteśmy już tacy łatwi do przepychania, prawda? Bronimy się z całej siły bez przeprosin - stajemy murem za naszymi przyjaciółmi i wiemy, jak walczyć i pokonywać naszych wrogów!!!" (pis. oryg.) - napisał Tom Rose.

Na to, co zrobił Konrad Berkowicz zareagował też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podjął on decyzję o przygotowaniu wniosku do Prezydium Sejmu o ukaranie posła Konfederacji. Miałby on odpowiedzieć za naruszenie powagi Sejmu. Regulamin Sejmu dopuszcza w takim wypadku karę finansową. 

USA i Izrael przeciwko Iranowi

Konflikt na Bliskim Wschodzie - nazywany operacją pod kryptonimem "Epicka Furia" - zapoczątkowany 28 lutego przez USA i Izrael, które uderzyły w Iran, eskaluje, znacząco wychodząc poza ramy nadane mu przez Donalda Trumpa. Wtorek to 46. dzień wojny i zarazem 7. dzień ogłoszonego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych dwutygodniowego zawieszenia broni. 

Izrael wielokrotnie podkreślał, że Iran stanowi dla niego "zagrożenie egzystencjalne". Dość wspomnieć choćby o irańskim propagandowym "zegarze zagłady Izraela", który odmierza czas do przewidywanego w 2040 roku zniszczenia państwa żydowskiego. W operacji trwającej od 28 lutego - jak podkreśla m.in. BBC - otoczenie Netanjahu dąży do osiągnięcia trzech kluczowych celów wojennych: wyeliminowania irańskiego arsenału rakiet balistycznych, uniemożliwienia Teheranowi opracowania głowicy nuklearnej oraz stworzenia w Iranie warunków sprzyjających obaleniu reżimu islamskiego przez ludność cywilną.

