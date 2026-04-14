"WSTYDŹ, WSTYDŹ, WSTYDŹ SIĘ (...)" - napisał ambasador USA w Polsce Thomas Rose, komentując to, co zrobił dziś w Sejmie poseł Konfederacji Konrad Berkowicz oraz to, co napisał jeden z liderów tego ugrupowania, Sławomir Mentzen. Berkowicz na sali plenarnej pojawił się z flagą Izraela, na której - zamiast gwiazdy Dawida - widniała swastyka.

Posel Konfederacji Konrad Berkowicz w Sejmie 14 kwietnia 2026 roku; ambasador USA w Polsce Thomas Rose, zdj. z 14 stycznia 2026 roku

Konrad Berkowicz, polityk Konfederacji, pojawił się we wtorek w Sejmie z flagą Izraela. Była ona jednak zmodyfikowana, bowiem zamiast Gwiazdy Dawida na środku widniał nazistowski symbol III Rzeszy - swastyka . Flaga pojawiła się w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie i działań Izraela wobec m.in. Palestyny, Libanu czy Iranu. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak - powiedział Konrad Berkowicz.

Do incydentu z udziałem posła Konfederacji odniósł się na platformie X jeden z liderów tego ugrupowania - Sławomir Mentzen. "Polski poseł Konrad Berkowicz porównuje zbrodnie przeciwko ludzkości Izraela do tych popełnionych przez III Rzeszę i pokazuje izraelską flagę ze swastyką. Izrael to nowa III Rzesza!" - napisał Mentzen, umieszczając nagranie przemawiającego z sejmowej mównicy Berkowicza.

"Czarzasty powinien wykluczyć Berkowicza z obrad". Zembaczyński o skandalu w Sejmie

Tom Rose reaguje na incydent w Sejmie

Na to z kolei błyskawicznie zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose, który bierze dzisiaj udział w odbywającym się w Oświęcimiu Marszu Żywych. Uczestnicy pokonują historyczną drogę spod bramy głównej byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz do Birkenau, czyli Brzezinki. Ambasador Stanów Zjednoczonych również umieścił swój komentarz na platformie X.

"WSTYDŹ, WSTYDŹ, WSTYDŹ SIĘ!! Może nawet zauważyłeś, że my Żydzi nie jesteśmy już tacy łatwi do przepychania, prawda? Bronimy się z całej siły bez przeprosin - stajemy murem za naszymi przyjaciółmi i wiemy, jak walczyć i pokonywać naszych wrogów!!!" (pis. oryg.) - napisał Tom Rose.