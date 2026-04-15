Kancelaria Sejmu złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z pokazaniem przez posła Konrada Berkowicza w Sejmie izraelskiej flagi ze swastyką. W ocenie marszałka Włodzimierza Czarzastego, poseł Konfederacji dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego i propagowania faszyzmu.
- Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz podczas obrad Sejmu oskarżył Izrael o stosowanie zakazanych bomb fosforowych.
- Porównał ten kraj do III Rzeszy, prezentując przerobioną flagę Izraela ze swastyką.
- Kancelaria Sejmu zdecydowała się zawiadomić prokuraturę w związku z tym incydentem.
Chodzi o incydent z wtorkowych obrad. Na samym początku, w ramach wniosków formalnych, głos zabrał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Mówiąc o wojnie na Bliskim Wschodzie, zarzucił on Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bomb fosforowych, w wyniku których, cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety.
Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza - powiedział poseł Konfederacji, po czym rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida, znajdowała się swastyka. Berkowicz powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.