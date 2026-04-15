W środowym komunikacie Kancelaria Sejmu poinformowała, że Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Konrada Berkowicza. Jak podkreślono, w ocenie marszałka Sejmu, "poseł podczas obrad Sejmu dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu".

W skierowanym do prokuratury piśmie marszałek opisał zachowanie Berkowicza. Podkreślił, że w ten sposób doszło do "znieważenia flagi państwa, z którym Polska pozostaje w stosunkach dyplomatycznych, wyjątkowo doświadczonego dramatycznymi wydarzeniami Holokaustu".

"Zachowanie to jest szczególnie oburzające, gdyż nastąpiło w Dniu Pamięci Holokaustu, który przypomina o tragedii milionów żydowskich ofiar niemieckiego nazizmu" - dodał marszałek Sejmu.

Do pisma dołączone zostały dowody w postaci wyciągu ze stenogramu posiedzenia Sejmu oraz nagranie wypowiedzi posła.

Według Czarzastego, zachowanie posła Berkowicza może być kwalifikowane jako czyny stanowiące przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z art. 137 par. 2 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie flagi państwa obcego) oraz przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu z art. 256 par. 2 Kodeksu karnego (propagowanie faszyzmu).

Sankcje finansowe dla posła Berkowicza

Jeszcze we wtorek Kancelaria Sejmu informowała, że marszałek Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do Prezydium Sejmu o ukaranie Berkowicza na podstawie artykułu Regulaminu Sejmu "przewidującego sankcje finansowe za naruszenie powagi Sejmu swoim zachowaniem".

Jednocześnie poinformowano, że na polecenie marszałka służby prawne Kancelarii Sejmu przeanalizują "możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" na podstawie artykuł Kodeksu karnego dotyczącego publicznego znieważenie flagi państwa obcego oraz artykułu mówiącego o odpowiedzialności za propagowanie nazizmu.

W Dzień Pamięci Holokaustu

Zachowanie posła Berkowicza - głosi stanowisko marszałka Sejmu - "jest szczególnie oburzające w dniu Jom Ha-Szoa (Dzień Pamięci Holokaustu), który przypomina o tragedii milionów żydowskich ofiar niemieckiego nazizmu i zobowiązuje do zachowania najwyższych standardów odpowiedzialności w życiu publicznym", a "instrumentalne używanie symboliki nazistowskiej w debacie publicznej stanowi rażące przekroczenie granic dopuszczalnej wypowiedzi". W tym roku Dzień Pamięci Holokaustu - ruchome święto państwowe w Izraelu - obchodzony był 14 kwietnia.

Kancelaria Sejmu podkreśliła, że Sejm RP "pozostaje miejscem debaty demokratycznej, opartej na odpowiedzialności, szacunku i poszanowaniu pamięci historycznej".

Co grozi Konradowi Berkowiczowi?

Zgodnie z art. 256 Kodeksu karnego "kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Z kolei art. 137 Kk mówi m.in., że grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten kto "na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy".